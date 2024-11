Cavalos da raça Quarto de Milha do Ceará brilham em competições na Argentina e Chile

Os cavalos da raça Quarto de Milha da fazenda cearense Haras Claro foram destaque em concorridas provas na Argentina e Chile. Recentemente em Santiago, no Chile, os turfistas chilenos comemoram com entusiasmo a vitória de Crocodillo, como eles chamam esta criação da Fazenda Haras Claro, numa disputa oficial. Crocodillo é filho One Famous Eagle e da campeã Darling Bryan PK.

No último fim de semana, na Argentina, aconteceu mais uma conquista da fazenda. Pensador Lake, filho de Choppar e Granite Lake, foram vitoriosos em Buenos Aires.

Conquistas nacionais

Em solo brasileiro, a Fazenda Haras Claro acumula vitórias nas raias do Jockey Club de Sorocaba (SP) e no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. No Jockey Club Cearense, na série de GPs Fortaleza Quarter Horse Show, lidera com seis edições vitoriosas, em quinze disputadas.