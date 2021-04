Segunda dose da vacina de Oxford para idosos de Fortaleza deve ser agendada até o fim de abril

Os idosos que receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 da Universidade de Oxford/AstraZeneca devem receber aviso com o agendamento da segunda dose em breve, até o fim de abril, segundo a prefeitura de Fortaleza. O intervalo entre a aplicação das duas doses do imunizante é de 90 dias.

"É importante que vocês aguardem, que em breve, mais para o final desse mês, vocês estarão recebendo o comunicado do agendamento para receber a dose dois", afirmou a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela, em transmissão ao vivo nesta segunda-feira (12).

Os idosos que receberam a primeira dose do imunizante por agendamento já estão cadastrados e devem aguardar a comunicação da prefeitura.

Até o momento, 353.963 fortalezenses receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19. E 120.548 pessoas receberam as duas doses - a aplicação da segunda dose começou apenas para pessoas imunizadas com a vacina Coronavac, que tem intervalo menor, de 14 a 28 dias.

Campanha de imunização

A Capital está na segunda fase do plano de vacinação, que abrange idosos acima de 60 anos e povos e comunidades tradicionais quilombolas. Na primeira fase, foram completados idosos acima de 75 anos, pessoas institucionalizadas e profissionais da saúde.

Neste segunda-feira (12), estão sendo imunizados, mediante agendamento, idosos a partir de 62 anos e profissionais de saúde, com a primeira dose. Também está sendo aplicada a segunda dose em profissionais de saúde.

Foi iniciada também, neste domingo (11), a vacinação de profissionais de segurança. Segundo a prefeitura, 995 agentes receberam a primeira dose, número inferior dos 1.500 agendados. O grupo foi incluído no grupo prioritário de vacinação pelo Ministério da Saúde em 30 de março.

A secretária afirmou que a pasta irá fazer um novo agendamento dos profissionais da segurança para terça-feira (13), no Centro de Eventos. As listas de pessoas agendadas são divulgadas no site da prefeitura.

Serviço

Cadastro pelo Saúde Digital

https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/

Relação diária dos idosos agendados

https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br

Telefone

0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.