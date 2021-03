Profissionais de segurança serão inclusos em grupo prioritário de vacinação, confirma Camilo Santana

Os profissionais de segurança do Ceará que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 serão inclusos no grupo prioritário de vacinação, segundo comunicou o governador Camilo Santana no fim da manhã desta quarta-feira (31).

De acordo com Camilo, que fez publicação nas redes sociais para anunciar a medida, a confirmação para a inclusão foi concedida pelo próprio Ministério da Saúde. Por conta disso, o governador agradeceu a Marcelo Queiroga, atual titular da pasta, e ao secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, pelas negociações.

"Reafirmamos ao ministro a importância que a categoria fosse incluída na faixa prioritária de imunização", começou ao relatar como se deu a conversa direta entre a Sesa e o Ministério.

Foto: reprodução/Twitter

"Nossa luta é também para incluir os profissionais da educação nesse grupo, para que haja o retorno seguro das aulas presenciais", finalizou Santana no Twitter.

Decisão do Ministério

Ainda na terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que irá antecipar a imunização de profissionais das forças de segurança e salvamento, além de membros das Forças Armadas que atuem com equipes de saúde.

A informação foi confirmada por Francieli Fontana, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e, de acordo com ela, critérios específicos foram analisados para a decisão.

"Fomos bastante demandados sobre isso e fomos buscar as atividades executadas. Muitos estão atuando no transporte de pacientes e na vacinação", afirmou.

No Ceará, Camilo já havia realizado reunião, também na terça (30), com secretários da Segurança e da Saúde para discutir a questão, que foi confirmada nesta quarta.