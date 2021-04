Profissionais de segurança são vacinados contra a Covid-19 neste domingo (4) em Fortaleza

A vacinação contra a Covid-19 de profissionais de segurança começou às 9h deste domingo (11), no Centro de Eventos, em Fortaleza. Cerca de 1.500 agentes receberão a primeira dose do imunizante até o fim do dia.

Os servidores e militares lotados em Fortaleza devem conferir se estão contemplados nesse primeiro grupo no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Para serem vacinados, todos os servidores e militares devem realizar, imediatamente, o cadastro no site Saúde Digital do Governo do Estado.

Municípios do Interior do Ceará, como Tauá, Crateús, Sobral, Limoeiro do Norte, Granja, Tururu, Iguatu, Mauriti, Mombaça, entre outros, já começaram a vacinar os agentes de segurança. Na próxima segunda (12), outras cidades iniciarão a imunização.

Foto: Fabiane de Paula

ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

Conforme a Nota Técnica (nº 297/2021), emitida pelo Ministério da Saúde (MS), este grupo foi estabelecido como prioritário devido à exposição. Devem prevalecer os critérios a seguir para a aplicação do imunobiológico:

• Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes;

• Trabalhadores envolvidos em resgates e atendimentos pré-hospitalar;

• Trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra Covid-19;

• Trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, como barreiras sanitárias e fiscalização de estabelecimentos.

INCLUSÃO

No último dia 31, o governador Camilo Santana (PT) já havia anunciado a inclusão destes profissionais à campanha.

O Ministério da Saúde decidiu antecipar a imunização de profissionais das forças de segurança e salvamento, além de membros das Forças Armadas que atuem com equipes de saúde.

A informação foi confirmada por Francieli Fontana, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e, de acordo com ela, critérios específicos foram analisados para a decisão.

"Fomos bastante demandados sobre isso e fomos buscar as atividades executadas. Muitos estão atuando no transporte de pacientes e na vacinação", afirmou.

Foto: Fabiane de Paula

DOSES RECEBIDAS

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) informou, neste sábado (10), que recebeu 3.248 doses de vacinas contra a Covid-19 destinadas ao grupo, nas remessas que foram enviadas ao Ceará nos dias 1º e 8 de abril. No dia 9, a pasta distribuiu 3.890 doses para 177 municípios.

O quantitativo representa 12% da estimativa populacional deste grupo. O imunizante distribuído é a CoronaVac.

SERVIÇO

Vacinação dos profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas

Data: 11/04 (domingo)

Local: Centro de Eventos - Bloco B / Pavilhão Oeste / Salão Taíba.

Relação dos profissionais agendados em: coronavirus.fortaleza.ce.gov.br

