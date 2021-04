Confira lista de agendados para vacinação contra Covid-19 neste domingo (11) em Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou, neste sábado (10), três listas dos agendados para vacinação contra a Covid-19 deste domingo (11). Serão imunizados profissionais da saúde, idosos, e conforme determinação do Ministério da Saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, além das Forças Armadas.

O público será atendido nos centros de vacinação montados na Arena Castelão, Centro de Eventos e shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Veja listas:

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

"Estamos vacinando a população, ampliando leitos, tentando mitigar os efeitos dessa crise com medidas de proteção social e socorro fiscal. Enquanto isso, temos realizado obras por toda a Cidade. Um trabalho sério, realizado por um time comprometido com o melhor para Fortaleza", publicou o prefeito José Sarto no Twitter.

Os idosos que não têm acesso à internet ou possuem dificuldades em realizar seu cadastro, a prefeitura atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

Serviço

Cadastro pelo sistema Saúde Digital

https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/

Relação diária dos idosos agendados

https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br

Telefone

0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no sistema Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.