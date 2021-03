Idosos acima de 75 anos começam a receber 2ª dose da vacina CoronaVac neste sábado (6); veja lista

A Prefeitura de Fortaleza inicia neste sábado (6), das 9h às 17h, a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan para idosos acima de 75 anos. A imunização será no formato drive-thru. O público-alvo precisa ter feito o agendamento prévio e recebido a confirmação através de mensagem ou por e-mail. Os nomes dos idosos constam na lista de vacinação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os idosos devem apresentar o cartão de vacinação entregue na primeira dose, documento com foto, CPF, comprovante de agendamento e de residência para garantir o reforço do imunizante.

A CoronaVac tem intervalo médio de 28 dias entre as doses. Já os idosos que receberam a vacina AstraZeneca/Oxford devem aguardar 90 dias para garantir o reforço. O tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose estão disponíveis no próprio cartão de vacinação.

Locais de vacinação

O estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, foi incluído como ponto de vacinação drive-thru. Agora, a SMS oferta a imunização em oito locais, ao todo, sendo: Centro de Eventos, Arena Castelão e RioMar Kennedy (drive-thru); e nos Cucas Mondubim, Barra do Ceará, Jangurussu e José Walter, com salas de acolhimento. A Pasta também mantém a vacinação em domicílio para idosos.

Os idosos precisam estar cadastrados e agendados através do site Vacine Já, do aplicativo Mais Saúde Fortaleza ou diretamente nos pontos de saúde.