Sarto pede respeito ao lockdown e alerta sobre dificuldade da população encontrar leitos

O prefeito Sarto Nogueira (PDT) voltou a fazer um apelo para que a população respeite o isolamento social rígido para reduzir a curva de casos e internações pelo novo coronavírus em Fortaleza.

Ele frisou que as pessoas em casa estarão menos expostas ao novo coronavírus e outras doenças, reduzindo a pressão sobre os sistemas de saúde público e privado.

A exemplo do que houve no Instituto Doutor José Frota (IJF), que reverterá 200 ocupações para atender pacientes com Covid-19 graças à redução de atendimentos por acidentes domésticos.

"Este não é o momento para adoecer, porque se você adoecer, terá dificuldade para encontrar leitos", disse em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (18).

“Precisamos ampliar os leitos, mas você precisa diminuir a sua circulação.Com isso, reduz a circulação do vírus e a transmissão passa a ser menor e, consequentemente, também o número de infectados”, enfatizou.

O Governo do Estado e a Prefeitura estão ampliando o número de leitos para atender à demanda crescente nesta segunda onda da Covid-19.

50 novos leitos

Os 50 novos leitos entregues nesta manhã são de enfermaria e serão utilizadas exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19. Dos leitos entregues, 20 serão utilizados ainda nesta quinta. Os outros 30 serão preenchidos a partir desta sexta-feira (19) até domingo (21). Ao todo, o IJF conta, agora, com 180 leitos para Covid.

O prefeito afirmou que irá expandir "brevemente" 20 leitos, e que o IJF 2, com 204 leitos, está "totalmente transformado em um hospital para Covid". Conforme a Prefeitura, foram entregues, até o momento, 809 leitos, entre UTIs, enfermaria, de observação e de cuidados respiratórios graves.

