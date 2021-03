Com lockdown, acidentes domésticos caem e 200 leitos do IJF serão liberados para Covid-19

O número total de atendimentos por acidentes caiu de 2.688 para 1.935 na 1ª quinzena de março deste ano ante igual período em 2020, no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. Com a redução destas internações, o hospital chegará a 200 leitos disponíveis para pacientes com Covid-19 até a próxima semana.

A queda de 28% é puxada pela menor incidência de acidentes domésticos diante da maior vigilância sobre idosos e crianças no período de isolamento social. Dentre as ocorrências domiciliares que diminuíram, estão engasgos (48%), as intoxicações (44%) e as queimaduras (41%).

A superintendente do IJF, Riane Azevedo, explica que a diminuição da assistência a esses pacientes, possível graças ao lockdown, viabiliza que a unidade consiga atender à demanda crescente de casos nesta segunda onda da pandemia.

“Essa é uma redução muito importante para atendermos os pacientes com Covid-19. Até a próxima semana, chegaremos a 200 leitos para essa finalidade”, enfatiza.

Até essa sexta-feira (19), 180 leitos devem ser disponibilizados para internações em decorrência do novo coronavírus no IJF.

Riane pondera que os acidentes de trânsito não tiveram alto impacto sobre o declínio de atendimentos.

“Juntado todos, incluindo motociclistas, pedestres, cilicistas e outros, tivemos uma queda de 9%”, diz, acrescentando que o isolamento social rígido do ano passado teve maior impacto nestes casos.

Em 2020, o lockdown incluía também setores como a construção civil, liberada no atual decreto.

Acidentes em casa

A médica destaca que os acidentes domésticos têm sido evitados com a possibilidade de monitoramento durante o trabalho remoto de familiares e responsáveis.

“Os pais estão mais tempo com os filhos em casa. Isso permite que orientem para evitar queimaduras, picadas de animais e intoxicações, como uma ingestão de produto de limpeza”, exemplifica.

“Da mesma forma, acaba-se tendo uma maior atenção aos idosos. Quando eles ficam mais tempo sozinhos, acabam fazendo muitas atividades domésticas e estão vulneráveis a escorregões e quedas”, complementa.

Como evitar acidentes com idosos em casa:

Não utilize tapetes ou pisos encerados

Evite ambientes pouco iluminados e facilite o acesso aos interruptores

Ajustes a altura da cama ou rede

Prefira cadeiras e sofás altos, fixos e com braços de apoio

Retire móveis baixos, vasos de plantas e fios elétricos nos caminhos

Ajuste a altura de armários para facilitar o acesso

Aplique piso antiderrapante e barras de apoio nos banheiros

Ajuste a altura do vaso sanitária

Instale escadas com corrimão e fitas antiderrapantes nos degraus

Leia a cartilha completa neste link.

Como evitar queimaduras:

Redobre a atenção com crianças e idosos na cozinha

Não segure a criança no colo enquanto estiver ingerindo líquido

Não use panelas desgastadas ou com alças quebradas

Mantenha o cabo das penelas para o lado de dentro do fogão

Tenha cuidado com o superaquecimento da porta do forno

Menha o registro do gás fechado quando estiver utilizando fogão

Compre o botijão de empresas credenciadas e verifique o estado do vasilhame ao recebê-lo

Verifique sempre se não há vazamento em cabos e válvulas do gás de cozinha

Quando perceber que o gás acabou, não tente forçar a saída de mais combustível

Evite acender velas e lampiões em casa ou mantenha as chamas longe de cortinas e camas

Evite cozinha usando álcool, gasolina ou outros líquidos inflamáveis

Nunca despeje substâncias inflamáveis em chamas ou brasas, como churrasqueiras

Mantenha o ferro de passar roupa, chapinha e outros utensílios quentes longe de crianças

Cubra as tomadas e instale os extensores elétricos em locais altos

Fios desgastados ou desencapados podem causar choques elétricos e até incêndios

Quadros de distribuição de energia devem ter disjuntores

Desligue a energia elétrica e o gás antes de viajar

Leia a cartilha completa neste link.

Telefones do IJF para casos de queimaduras:

Núcleo de queimados: (85) 3255-5016

Central de informações: (85) 3255-5000

Núcleo de Serviço Social: (85) 3255-5149

Como evitar acidentes com animais peçonhentos

Verifique roupas e calçados antes de usá-los

Não as pendure em paredes

Mantenha jardins, quintais e terrenos limpos

Utilize luvas de couro, botas de cano alto e perneiras em matas, trilhas e locais de risco

Antes de dormir, inspecione camas e lençóis, pois aranhas e escorpiões são mais ativos durante a noite

Use tela ou mantenha fechados os ralos de pias e banheiros

Mantenha limpas e vedadas as caixas de gordura e esgoto

Leia a cartilha completa neste link.

Contato em caso de intoxicação:

Núcleo de Assistência Toxicológica do IJF: (85) 3255-5000