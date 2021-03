Sarto entrega mais 50 leitos de enfermaria no IJF para atendimento de pacientes com Covid-19

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, entregou, na manhã desta quinta-feira (18), 50 novos leitos de enfermaria no Instituto Doutor José Frota (IJF). As unidades serão utilizadas exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19.

O gestor municipal havia antecipado, no domingo (14), que a Capital inauguraria mais 82 leitos exclusivos para pacientes infectados pelo novo coronavírus ao longo desta semana.

Dos leitos entregues, 20 serão utilizados ainda nesta quinta. Os outros 30 serão preenchidos a partir desta sexta-feira (19) até domingo (21). Ao todo, o IJF conta, agora, com 180 leitos para Covid.

O prefeito afirmou que irá expandir "brevemente" 20 leitos, e que o IJF 2, com 204 leitos, está "totalmente transformado em um hospital para Covid". Conforme a Prefeitura, foram entregues, até o momento, 809 leitos, entre UTIs, enfermaria, de observação e de cuidados respiratórios graves.

Segundo Sarto, no pico da primeira onda, o total foi de 791 unidades. O Município espera ainda ampliar a rede de leitos para 1.038. "Ainda estamos à procura de locais em que a gente possa ampliar 20, 30 leitos", comentou o chefe do Executivo municipal.

Queda de atendimentos por trauma

Considerando um levantamento com dados do período de lockdown em Fortaleza, Sarto mencionou a diminuição de atendimentos por trauma na unidade hospitalar, que historicamente atende a ocorrências do tipo. "Nós tivemos um declínio de 30%", afirmou, acrescentando que a queda do número de pacientes auxilia no atendimento de pacientes com o novo coronavírus.

Sarto também reforçou a necessidade de seguimento das medidas sanitárias contra a Covid-19 por parte da população. "Quanto mais diminuir a circulação de pessoas, mais diminui a circulação do vírus, e a transmissão passa a ser menor", frisou, pedindo para as pessoas ficarem em casa.

Ocupação de leitos em Fortaleza

De acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), a Capital estava com 94,01% dos leitos de UTI ocupados até as 11h04 desta quinta. Já os leitos de enfermaria estavam 89,66% preenchidos. Outros 378 pacientes estavam em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

O IJF, propriamente, estava com 88,75% das UTIs ocupadas, enquanto 86% dos leitos de enfermaria já tinham pacientes.

Com 144.417 registros, Fortaleza é o município com maior quantidade de confirmações do novo coronavírus no Estado.