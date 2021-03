O prefeito José Sarto (PDT), informou, neste domingo (14), que Fortaleza deve inaugurar mais 82 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 nesta semana. Assim, o Município terá 726 leitos para essa finalidade.

José Sarto fez o anúncio durante visita à Célula do Complexo Integrado de Regulação (Cecir), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que é responsável pela distribuição de leitos da rede pública na Cidade.

Medidas preventivas

Na internet, ele ressaltou o esforço diário que a gestão municipal tem feito durante o agravamento da pandemia, expandindo a rede de atendimento, vacinando a população e fiscalizando para evitar aglomerações.

Ele também a necessidade de cumprimento das medidas preventivas pela população. "É preciso que levemos muito a sério as medidas de isolamento social rígido para desacelerar a circulação do vírus e, assim, preservarmos vidas. Vamos, juntos, vencer mais essa batalha. Contem com todo meu empenho!", salientou.

Média móvel de casos

A média móvel de casos da Covid-19 em Fortaleza chegou a 850, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. O número está em crescimento e se aproxima do registrado no pico da primeira onda da pandemia, em 2020, quando eram registrados mais de 950 casos por dia.

Os números foram anunciados pelo gerente da célula de vigilância sanitária da Secretária Municipal da Saúde, Antônio Lima, na sexta-feira (12).

A média móvel de óbitos pela doença também está em crescimento e chegou a 30 mortes por dia. Antônio Lima ressalta que, em outubro, no início da segunda onda, a média era de dois óbitos por dia. Em 3 de março, a média móvel de mortes era de 23, o maior número da segunda onda até então.

Fevereiro

A última semana epidemiológica de fevereiro, referente ao período entre os dias 21 e 27, marcou, em Fortaleza, o maior acumulado de novos casos de Covid-19 de toda a pandemia. Nessa semana, foram 6.844 infectados na Capital.

Até então, o maior registro havia acontecido entre os dias 26 de abril e 2 de maio de 2020, quando a cidade somou 6.829 casos. Os dados são do IntegraSUS.