Média móvel de casos por Covid-19 em Fortaleza chega a 850; média diária de óbitos é de 30

A média móvel de casos da Covid-19 em Fortaleza chegou a 850, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. O número está em crescimento e se aproxima do registrado no pico da primeira onda pandêmica, em 2020, quando eram registrados mais de 950 casos por dia.

Os números foram anunciados pelo gerente da célula de vigilância sanitária da Secretária Municipal da Saúde, Antônio Lima, durante transmissão nas redes sociais nesta sexta-feira (12).

A média-móvel de óbitos pela doença também está em crescimento e chegou a 30 mortes por dia. Antônio ressalta que, em outubro, no início da segunda onda, a média era de dois óbitos por dia.

Em 3 de março, a média móvel de mortes era de 23, o maior número da segunda onda até então.

Pacientes cada vez mais jovens

Segundo Antônio, a Capital vive uma segunda onda longa, iniciada em outubro e que ganhou força em dezembro. Ele ressalta que a forma grave da doença está acometendo pacientes cada vez mais jovens.

A mediana de idade dos pacientes internados em Fortaleza se aproxima de 55 anos e mais da metade dos hospitalizados tem menos de 60 anos, de acordo com Lima. "Não são idosos, são pacientes jovens, muitas vezes na faixa-etária de 30 a 49 anos", diz.

A secretária da saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, afirmou que não há previsão de quando será o pico da doença e de qual será a demanda por leitos de internação.

Ana Estela ressaltou que há um aumento preocupante nos índices de transmissão comunitária e de procura por assistência médica.

"Essa capacidade pode se esgotar, diante de um cenário que estamos com pessoas cada vez mais jovens necessitando de internação e cada vez mais graves, permanecendo muito tempo nos hospitais", disse a secretária.

A gestora destacou a importância de seguir os decretos de isolamento social para barrar a disseminação em todo o estado. Fortaleza está em lockdown desde 5 de março. Todo o estado fica em isolamento social rígido até 21 de março.

Vacinação

Fortaleza está na primeira fase da vacinação contra a Covid-19, com 232.902 doses já aplicadas nos primeiros grupos prioritários.

A partir desta sexta-feira (12), começam a receber o imunizante profissionais da saúde que realizam procedimentos que envolvem secreções respiratórias, como cirurgiões-dentistas, técnicos de higiene bucal, anestesistas e endoscopistas.

O último balanço da prefeitura aponta que 153.015 pessoas já receberam a primeira dose de algum imunizante - 67.294 profissionais da saúde e 85.487 idosos.

E 79.887 já receberam as duas doses da vacina, sendo 59.224 e 20.663 idosos.

