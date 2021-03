Fortaleza atinge pico da média móvel de mortes por Covid-19 na segunda onda da pandemia

A última quarta-feira (3) terminou como o dia de pico da média móvel de óbitos por Covid-19 na segunda onda pandêmica em Fortaleza. O número chegou a 23. De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), divulgado nesta sexta (5), o cenário pandêmico no Município já é de "moderada e alta mortalidade".

[Atualização às 20:26, de 05/03/2021] O Sistema Verdes Mares noticiou anteriormente que, no mês passado, a cada 55 segundos uma pessoa morreu de Covid-19 no Ceará. A informação correta é de uma pessoa morreu a cada 55 minutos pela doença no Estado.

A média móvel de óbitos diários da última semana em Fortaleza chegou a 19, representando aumento de 36%, se comparado com o mesmo indicador há 14 dias. O segundo ciclo epidêmico do novo coronavírus atinge o Ceará desde outubro.

Diferentemente do cenário dos últimos meses do ano passado, a Capital já não apresenta mais "descolamento" entre curva de casos e mortes. Ambos crescem com velocidade. "O aumento do número de mortes a cada 24 horas é consistente desde novembro, tendendo a um padrão exponencial nas últimas semanas", aponta a SMS.

Letalidade em alta

Balanço ainda em análise de fevereiro também mostra o avanço da letalidade, com média diária de óbitos no mês acima de 15 mortes. "É um número significativo que está em rápida progressão", aponta a pasta.

Levantamento do Diário do Nordeste aponta que, no mês passado, a cada 55 minutos uma pessoa morreu de Covid-19 no Ceará. Ao todo, foram 731 mortes no mês passado, conforme dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). No Ceará, só em 2021, 1.272 pessoas morreram em decorrência da doença.