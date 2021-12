Retrospectiva 2021: Veja as 10 notícias sobre o Ceará mais lidas neste ano

Com a chegada do fim de 2021, o balanço dos meses que se passaram também se avizinha. Em meio à continuidade da pandemia de Covid-19 em todo o mundo, as perdas e as dores continuaram a fazer parte dos dias, mas notícias boas também tiveram destaque nos principais portais pelo Brasil.

Entre as publicações feitas pelo Diário do Nordeste no último ano, os leitores clicaram em casos que foram amplamente divulgados no Ceará, como a morte da influenciadora Liliane Amorim. A jovem faleceu após um procedimento estético realizado em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Além disso, matérias envolvendo os decretos assinados a cada nova semana pelo governador Camilo Santana (PT) também tiveram grande repercussão e surgem com destaque em retrospectiva.

Para recapitular os principais destaques de 2021, reunimos uma lista dos textos mais acessados em nosso site nos últimos 12 meses. Confira:

1 - Corpo de influencer Liliane Amorim é enterrado em Afogados da Ingazeira (PE)

Legenda: Em rede social, Influencer postava conteúdo sobre viagens, moda e maquiagem Foto: Reprodução/Instagram

Logo no início do ano, no dia 25 de janeiro, o corpo da influenciadora Liliane Amorim foi enterrado na cidade de Afogados da Ingazeira (PE). A jovem havia sido internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da Unimed no Centro de Juazeiro do Norte, no Ceará, ainda no dia 17 daquele mês.

A influenciadora, que deixou um filho e vivia em solo cearense, faleceu após realizar uma cirurgia de lipoaspiração e ser internada em decorrência de uma segunda intervenção, cujo intuito era reverter os problemas causados pelo procedimento estético.

2 - Vídeo mostra mulher 'desaparecendo' em rua de Iguatu

Vídeo que mostra uma mulher supostamente 'desaparecendo' em uma rua do município de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, viralizou no mês de março deste ano, levantando boatos sobre acontecimentos sobrenaturais no Estado.

Na época, especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste comentaram que a mulher estava mesmo na rua, mas algum objeto na frente da câmera, fora de foco, bloqueou sua imagem no final.

3 - Corpos de casal e estudante que viajavam de Brasília para Sobral são encontrados em carro na Bahia

Legenda: Carro foi localizado por moradores de Formosa do Rio Preto, em área de difícil acesso. Foto: reprodução/redes sociais

O carro com os corpos do casal que deixou Brasília para passar as férias em Sobral, no Ceará, foi encontrado no dia 18 de janeiro deste ano pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após seis dias do desaparecimento da família.

Os técnicos em radiologia José Cleves Araújo e Thatiele Cardoso Aures, e a estudante Giovana Araújo, filha do casal, foram encontrados sem vida no veículo, localizado em um distrito de Formosa do Rio Preto (BA), a 130 quilômetros de Barreiras (BA).

4 - Nova lei de trânsito permite motoristas atravessarem o sinal vermelho

Legenda: Sinalizações deverão ser implantadas em cruzamentos onde será permitida a conversão Foto: Natinho Rodrigues

A nova lei de trânsito, que entrou em vigor do dia 12 de abril de 2021, apontou que é permitido que motoristas atravessem o sinal vermelho em caso de conversão à direita. A ação, no caso, só é possível de ser realizada em cruzamentos onde houver sinalização adequada.

A definição está alocada no Artigo 44-A do Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Na época da notícia, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou, em nota, que iria finalizar o estudo técnico nas rodovias estaduais cearenses (CEs).

5 - Governador Camilo Santana decreta lockdown por duas semanas em Fortaleza

Legenda: O endurecimento das regras de isolamento social ocorre em meio ao aumento de casos e óbitos no Estado Foto: Fabiane de Paula

No dia 5 de março, logo após aumento no número de mortes por conta da Covid-19 em Fortaleza, o governador Camilo Santana (PT) decretou lockdown na Capital. "Neste momento, a única forma que temos até vacinar a população, é fazer o isolamento social rígido", delimitou.

Após semanas de paralisação das atividades econômicas, a flexibilização em todo o Estado só começaria no dia 12 de abril, com a liberação ocorrendo em etapas.

6 - Turista da Paraíba se envolve em confusão em Jericoacoara

Legenda: Turista discutiu com funcionários que fiscalizavam entrada e saída de veículos na vila de Jericoacoara. Foto: Reprodução

Um casal de paraibanos foi encaminhado à delegacia após envolvimento em uma confusão na entrada da Vila de Jericoacoara, no Ceará, no dia 21 de fevereiro.

Segundo ocorrência registrada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a confusão teria acontecido após abordagem de funcionários da Prefeitura do Município durante controle de entrada e saída de turistas e veículos do local.

7 - Casal de japoneses de 87 anos se muda para o Sertão do Ceará para realizar sonho

Legenda: Prestes a completarem 90 anos de vida e 65 anos de união, o casal quer expandir a produção e deixar um legado do Sertão cearense Foto: Acervo familiar

A história dos japoneses Takeo e Nobue Kimura, de 87 anos, virou notícia e comoveu os leitores do Diário do Nordeste. Os dois, que já haviam chegado ao Brasil como imigrantes há mais de meio século, saíram de São Paulo para o Sertão cearense.

O sonho antigo era o de fazer uma plantação de figo em solo nordestino, o que se concretizou com a chegada dos dois aqui ainda em 2019. A matéria, claro, conta como cada etapa dessa conquista aconteceu na vida do casal.

8 - Dirigir sem máscara de proteção facial pode gerar multa e pontos na CNH?

Legenda: A multa, segundo o comunicado, também será aplicada aos demais ocupantes do veículo, caso eles não estejam usando a máscara de proteção facial Foto: Helene Santos

Em fevereiro deste ano, uma mensagem circulou no WhatsApp afirmando que o Departamento de Trânsito (Detran) e a Polícia Militar aplicariam multa aos motoristas - de carro ou moto - que estivessem dirigindo sem usar máscara de proteção facial.

Entretanto, segundo o próprio departamento, a informação nunca foi correta. O órgão informou à reportagem que o valor citado pela mensagem compartilhada e a infração referida, sobre dirigir sem uso de itens de segurança, por exemplo, não estavam previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

9 - Dedim Gouveia, forrozeiro cearense, morre de Covid-19

Legenda: O artista estava internado em hospital de Messejana Foto: Reprodução/SVM

O forrozeiro Dedim Gouveia, de 61 anos, morreu por complicações da Covid-19 no dia 19 de abril. Ele estava internado no Hospital de Messejana, em Fortaleza, desde o dia 11 de abril, e apresentou complicações da doença.

Na época, uma atualização da equipe do cantor apontou chances de recuperação. O artista chegou a utilizar oxigênio, foi transferido para um leito semi-intensivo, mas não resistiu.

10 - Marinha encontra dois corpos em área onde lancha com grupo de amigos desapareceu

Legenda: Tripulação era composta por cinco pessoas. Na imagem, estão Domingos Souza (de branco à esquerda); Wilson dos Santos (de camisa verde), Ricardo (de branco à direita). Um mecânico (em roupas pretas) e uma pessoa conhecedora da rota (de azul) também seguiam viagem. Foto: Arquivo pessoal

Após o desaparecimento de cinco amigos no Rio de Janeiro, que estavam em uma lancha a caminho de Fortaleza no dia 29 de fevereiro, dois corpos foram encontrados pela Marinha do Brasil.

Segundo informações da época, a previsão era de que a viagem de volta entre os amigos deveria durar de 15 a 20 dias. No dia 26 de janeiro, o grupo teria saído da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, em direção a Vitória (ES), onde haveria outro ponto de abastecimento.

Os dois corpos foram encontrados em uma área próxima a de onde um freezer já havia sido localizado. O objeto já havia sido identificado como semelhante ao da embarcação.