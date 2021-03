Vídeo mostra mulher 'desaparecendo' em rua de Iguatu; especialistas explicam ilusão

Um vídeo que mostra uma mulher supostamente 'desaparecendo' em uma rua de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, viralizou entre os moradores e levantou boatos sobre acontecimentos sobrenaturais. Especialistas em vídeo ouvidos pelo Diário do Nordeste explicam o que pode ter causado a ilusão.

O vídeo foi gravado por uma câmera de segurança na noite do último sábado (27), enquanto chovia. No canto inferior da imagem, é possível ver a mulher caminhando no meio da rua. Por volta de 4s do vídeo, a imagem da mulher 'desaparece' aos poucos, até sumir totalmente.

Já para Marcos Almeida, técnico do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, a mulher estava mesmo na rua, mas algum objeto na frente da câmera, fora de foco, bloqueou sua imagem no final.

"A mulher desaparece do vídeo, pois esse anteparo bloqueia a visão. A dúvida existe porque essa coisa, que pode ser um plástico acaba tendo uma cor parecida com o asfalto molhado", explica.

De acordo com Marco Antônio da Silva, editor de imagens do Curso de Cinema da Universidade Federal do Ceará, é possível que a imagem da mulher seja um reflexo.

"Imagem feita no andar superior da casa com fundo escuro do lado de fora, e uma mulher se movimentando dentro de um ambiente, um quarto. A medida que vai se aproximando da janela, a figura aumenta, o que é natural", disse. O reflexo da mulher 'sumiu' do vídeo porque saiu do campo de visão da câmera, de acordo com Marco Antônio.

O professor Gazzineu Marcus, editor de imagem da TV Unifor, também disse acreditar que a imagem da mulher é um reflexo. "Acho que em cima (do vídeo), à direita, aparece um reflexo também", afirma, se referindo a uma mancha branca. "Interessante o efeito", analisa.

Mulher Fantasma?

Após o vídeo circular em grupos de moradores da cidade, alguns começaram a dizer que poderia se tratar de um fantasma ou outro elemento sobrenatural.

José Alves da Silva, que trabalha próximo ao local, não acredita nas teorias. "Acho meio estranho, mas não é fantasma não. Precisa ficar com medo não", disse.

