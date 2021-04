Nova lei de trânsito permite motoristas atravessarem o sinal vermelho; veja quando é possível

Em vigor desde a última segunda-feira (12), a nova lei de trânsito agora permite que motoristas atravessem o sinal vermelho em caso de conversão à direita. A ação só será permitida em cruzamentos onde houver sinalização adequada.

"É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão", indica o Artigo 44-A do Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

Cada Departamento de Trânsito deve decidir como será a implantação da nova permissão.

Entretanto, o CTB observa que algumas regras de prioridade no trânsito devem ser lembradas quando o sinal vermelho for "furado".

Não obstruir o trânsito

Ainda que o condutor esteja em uma via onde é permitido furar a sinalização, é proibido realizar a conversão se houver possibilidade do veículo ficar imobilizado na área de cruzamento, obstruindo assim o trânsito transversal.

O Artigo 45 do CTB diz que "Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal.

Pedestres sempre têm preferência

Como em qualquer situação de trânsito, motoristas devem dar prioridade para a travessia de pedestres. Ou seja, se um pedestre estiver esperando para atravessar na interseção onde o condutor iria "furar" o sinal vermelho, é preciso esperar.

"Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código", diz o Artigo 70 do CTB.