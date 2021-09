Perdeu a segunda dose da vacina contra a Covid em Fortaleza? Saiba o que fazer

Todos os dias, além da aplicação da primeira dose contra a Covid-19, também são aplicadas as doses de complemento da imunização em Fortaleza, seja da Astrazeneca, da Coronavac ou da Pfizer. Porém, o que fazer se já passou o prazo para receber a segunda dose?

Pessoas que perderam o agendamento da segunda dose ou chegaram à data-limite, conforme descrito no cartão de vacinação, podem buscar atendimento normalmente nos centros de vacinação da Capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Porém, os cidadãos precisam ficar atentos a quais locais procurar, já que alguns imunizantes só são ofertados em determinados pontos de imunização.

Confira onde procurar o tipo de vacina de reforço:

Centro de Eventos: possui todas as marcas de imunobiológico (Astrazeneca, Coronavac e Pfizer);

possui todas as marcas de imunobiológico (Astrazeneca, Coronavac e Pfizer); Cucas Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter: ofertam a Coronavac;

Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter: ofertam a Coronavac; Demais pontos de vacinação: atendem a uma programação diária, sendo necessário acompanhar os canais de comunicação da Prefeitura. Nesta terça (28), os postos de saúde oferecem a Pfizer.

Documentos necessários

Ao comparecer ao centro de vacinação, no caso de segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacinação, documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência.

Outras fases

A Prefeitura também tem divulgado o agendamento individual da repescagem de pessoas com menos de 30 anos para a primeira dose. Pessoas deste grupo podem procurar os pontos sem agendamento, desde que estejam cadastrados na plataforma Saúde Digital.

O agendamento também é dispensado para pessoas que faltaram à data da vacina porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe. Porém, o cadastro é necessário.

Por fim, a terceira dose é agendada para quem já recebeu a segunda há pelo menos seis meses, conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Passo a passo para o cadastro no Saúde Digital

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-mail de confirmação do cadastro não chegou

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

Os sites da Sesa e do Governo do Ceará disponibilizam também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

Como acessar o cadastro de vacinação?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

Alterações no cadastro

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.