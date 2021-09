Fortaleza abre repescagem de vacinação contra a Covid-19 para adultos de 29 a 18 anos

Fortaleza inicia, da próxima segunda-feira (27) até o dia 13 de outubro, um novo ciclo de repescagem para adultos de 29 a 18 anos que faltaram ao agendamento da primeira dose da vacinação contra a Covid-19. A chamada será feita em ordem decrescente de idade e o público-alvo deve ir tomar o imunizante somente no dia indicado para a sua faixa etária.

A repescagem obedecerá à ordem a seguir:

29 anos: 27/09 (segunda-feira)

28 anos: 28/09 (terça-feira)

27 anos: 29/09 (quarta-feira)

26 anos: 30/09 (quinta-feira)

25 anos: 01/10 (sexta-feira)

24 anos: 04/10 (segunda-feira)

23 anos: 05/10 (terça-feira)

22 anos: 06/10 (quarta-feira)

21 anos: 07/10 (quinta-feira)

20 anos: 08/10 (sexta-feira)

19 anos: 11/10 (segunda-feira)

18 anos: 13/10 (quarta-feira)

A população será atendida das 9h às 17h no Sesi Parangaba, no Shopping RioMar Fortaleza (Papicu) e nos Cucas da Barra do Ceará, Mondumbim, Jangurussu e José Walter.

O anúncio da estratégia foi feito pelo prefeito Sarto Nogueira na manhã deste sábado (25) em live nas redes sociais.

"Totalizando a primeira dose, a segunda dose, a dose de reforço e a dose única, aqui em Fortaleza são mais de 3 milhões de vacinas aplicadas. Então, eu peço a você que acompanhe no site da Prefeitura e veja as listas publicadas", frisou o gestor.

30 anos

Pessoas acima de 30 anos continuam liberadas para ir receber o imunizante sem agendamento prévio, desde que estejam cadastradas no Saúde Digital.

No entanto, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que a população dessa faixa etária será dividida por centros de vacinação para "facilitar o acesso e diminuir aglomerações".

Os locais são: Sesi Parangaba, RioMar Fortaleza (Papicu) e os quatro Cucas.

60 anos

O público a partir de 60 anos deve procurar o Centro de Eventos.