Ministério da Saúde deve suspender intervalo entre vacinas da Covid-19 e da gripe

O Ministério da Saúde suspenderá o intervalo entre as vacinas da Covid-19 e a da gripe. A pasta lançará, nos próximos dias, nota técnica com a nova orientação. As informações são do G1 e do Metrópoles.

Atualmente, a recomendação é esperar 14 dias entre cada aplicação.

A decisão foi adiantada nesta segunda-feira (27) pelo secretário-executivo do Ministério, Rodrigo da Costa Cruz. Ele assumiu interinamente o órgão enquanto o ministro Marcelo Queiroga cumpre quarentena em Nova York por ter sido diagnosticado com Covid-19.

“Não só para vacina da gripe, mas para todas as vacinas. Sim, há uma segurança não ter esse intervalo mínimo de aplicação entre doses”, afirmou Rodrigo Cruz.

Conforme o gestor, os técnicos reforçaram que a decisão não oferece risco à população e que a suspensão do intervalo pode acelerar as duas campanhas de imunização.

"Essa recomendação foi feita para poder aproveitar que o cidadão vai tomar a sua segunda dose da vacina contra a Covid, já está no posto de saúde e já toma também a dose da gripe", disse.

Queda na vacinação

O Ministério da Saúde iniciou a campanha de vacinação contra a gripe em abril de 2021 e, embora tenha sido ampliada e aberta à população em geral, enfrenta dificuldades para bater a meta estipulada. Foram alcançados até agora 78,8%, número menor que nos últimos anos.

Em 2020, a imunização contra a influenza atingiu 96% do público-alvo. Em 2019, a pasta anotou 91% da meta que havia sido estipulada.

O objetivo do Governo Federal neste ano é vacinar 79.710.239 pessoas. Foram distribuídas 80.039.990 doses. Destas, 62.885.043 foram aplicadas. Teoricamente, a campanha deve terminar nesta quinta-feira (30).