Fortaleza fará repescagem para idosos que perderam agendamento para dose de reforço da Covid

Os idosos com mais de 70 anos que perderam o agendamento para receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 terão uma nova oportunidade no próximo sábado (2). O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, explicou que a decisão visa evitar que a população procure os postos de saúde durante a semana, pois as unidades atendem pacientes com síndrome gripal.

"Em razão da maior vulnerabilidade, não recomendamos que esse público procure os postos de saúde de segunda a sexta em busca da vacina, pois, nestes dias, ocorre atendimento de síndrome gripal", explicou o gestor.

Segundo o prefeito, mais de 27 mil idosos foram agendados para o último sábado (25), mas apenas 13.074 compareceram e foram atendidos. Os detalhes sobre a nova repescagem serão divulgados no decorrer desta semana.

"Gente de Fortaleza, no próximo sábado, faremos repescagem de 3ª dose para idosos a partir de 70 anos que perderam agendamento. Divulgaremos todo o planejamento, informando locais e horários, no decorrer da semana", publicou Sarto nas redes sociais.

Foto: Reprodução/ Instagram

Agendamentos

Fortaleza iniciou a aplicação da dose de reforço nos idosos do público geral no último sábado. Estão sendo agendados, pessoas com mais de 70 anos que tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid há mais de seis meses.

As listas com idosos agendados para receber a dose de reforço nesta segunda (27) e terça-feira (28) já está disponível no portal do Coronavírus, da Prefeitura de Fortaleza. O público também pode conferir o agendamento individual no Vacine Já.