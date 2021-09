Segunda dose de AstraZeneca será aplicada apenas em agendados nesta quarta em Fortaleza; veja listas

Cerca de 15 mil fortalezenses estão agendados para receber a segunda dose (D2) da vacina contra a Covid-19 da marca AstraZeneca, nesta quarta-feira (29). A Prefeitura informou que, devido à falta desse imunizante, as segundas doses serão destinadas exclusivamente a esse grupo.

O atendimento vai seguir a lista nominal divulgada no canal Coronavírus.

Com isso, o Município usará todo o estoque do imunobiológico da marca reservado à conclusão do esquema vacinal.

Quem chegou à data limite, não está contemplado na listagem ou perdeu o agendamento referente ao imunobiológico da Fiocruz deverá aguardar a chegada de novos lotes da vacina, enviados pelo Ministério da Saúde (MS), orienta a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Veja listas de agendados desta quarta (29):

>> Veja lista de agendados para D1 nesta quarta-feira (29)​

>> Veja lista de agendados para D2 nesta quarta-feira (29)

>> Veja lista de agendados para dose de reforço nesta quarta-feira (29)​

Veja listas de agendados da quinta-feira (30):

>> Veja lista de agendados para D2 na quinta-feira (30)

>> Veja lista de agendados para D3 na quinta-feira (30)

Segundo a Pasta, até essa segunda-feira (28), 1.966.111 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na Capital. Desses, 1.214.409 receberam a segunda dose e 14.580, o reforço. Além disso, outros 27.547 receberam a vacina de dose única (Janssen).

Documentos necessários

Para receber os imunizantes contra a Covid-19, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. No caso de segunda dose, deve-se levar também o cartão de vacinação.

Cadastro no Saúde digital

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site.

E-mail de confirmação do cadastro não chegou

Caso o e-mail de confirmação do cadastro no Saúde Digital não chegue, verifique todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Se ainda assim não encontrar a mensagem, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) oferece o número 156.

Como acessar o cadastro de vacinação?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

Alterações no cadastro

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.