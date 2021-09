Pessoas a partir de 30 anos poderão receber vacina contra Covid sem agendamento em Fortaleza

Pessoas a partir de 30 anos que sejam moradoras de Fortaleza e não tenham se vacinado com a primeira dose contra a Covid-19 poderão ser imunizadas sem agendamento a partir desta quinta-feira (23).

A informação foi divulgada pela titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Estela Leite, em transmissão ao vivo nesta quarta (22), na qual ela também informou que agendamentos para quinta e sexta (24) já estão disponíveis.

> Veja lista de agendados para D1 nesta quinta-feira (23)

> Veja lista de agendados para D2 nesta quinta-feira (23)

> Veja lista de agendados para D1 nesta sexta-feira (24)

> Veja lista de agendados para D2 nesta sexta-feira (24)

Quem tiver a partir de 30 anos, esteja cadastrado no Saúde Digital e resida na Capital pode se dirigir a centros de vacinação específicos para o público da repescagem da primeira dose (D1): os quatro Cucas, o Sesi Parangaba e o Shopping RioMar Fortaleza, localizado no Papicu.

Repescagens na sexta

Conforme a secretária, as faixas etárias de adolescentes de 13 anos e de adultos de 18 a 39 passarão por repescagem na sexta-feira. De acordo com a assessoria da SMS, a repescagem de adolescentes iniciou no último dia 16 de setembro, em ordem decrescente de idade e por agendamento.

Ana Estela Leite ressaltou que idosos de mais de 60 anos que porventura não tenham se imunizado contra o coronavírus podem buscar o Centro de Eventos do Ceará para receber a vacina.

Segunda dose

A titular da SMS apontou que o agendamento da segunda dose (D2) é realizado conforme o Município receba doses reservadas para tal aplicação.

Por, muitas vezes, segundo ela, a Prefeitura antecipar a data-limite, marcada no cartão de vacinação, ela orienta que a população procure observar as listas de agendamento.

No caso da repescagem da D2, a população pode ir ao Centro de Eventos do Ceará, onde são disponibilizadas todas as marcas, e aos Cucas, nos quais a CoronaVac é oferecida.

De acordo com Ana Estela Leite, os Cucas oferecem imunizante da AstraZeneca a depender da estratégia que esteja sendo adotada no dia.

Balanço da vacinação

Ainda segundo a secretária da Saúde municipal, Fortaleza já aplicou as seguintes quantidades de doses:

D1: 1.947.031

D2: 1.118.122

Dose única (vacina da Janssen): 27.343

Dose de reforço: 679

A dose de reforço foi aplicada em idosos institucionalizados e com mais de seis meses da aplicação da D2, seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS).

Baseada em tais números, Ana Estela Leite informou que o número de pessoas imunizadas com pelo menos uma dose, se comparado ao da população total da Capital, é de 73,4%. A parcela com esquema vacinal completo equivale a 42,6% dos fortalezenses.

A titular da SMS ainda destacou que, para esta quarta-feira, há mais de 31 mil pessoas agendadas para recebimento de D1 e D2 no município.