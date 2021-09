Fortaleza realiza repescagem de vacinação contra Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está agendando, pela segunda vez, adolescentes que perderam a oportunidade de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela secretária-adjunta da Pasta, Aline Gouveia, em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta terça-feira (21).

Gouveia, porém, não disse quando o reagendamento passaria a ocorrer. Ela sinalizou que a população busque as listas disponibilizadas pela Prefeitura.

A vacinação do público de 12 a 17 anos continua no Ceará, mesmo após recomendação de parada pelo Ministério da Saúde (MS). A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) informou que, em todo o Estado, até a última quarta (15), só um caso de evento adverso — considerado leve — foi notificado entre o público da faixa etária.

Reagendamento de outros públicos

Em relação ao reagendamento das pessoas de 30 a 39 anos, há um calendário específico, no qual uma faixa etária é liberada por dia.

Nesta terça, a liberação é voltada para pessoas de 31 anos, que podem buscar o Sesi Parangaba, o Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, e os quatro Cucas. Esses locais também atendem repescagem de pessoas entre 40 e 59 anos.

Pessoas acima de 60 anos que perderam ou não tiveram agendamento, mas estão cadastradas no Saúde Digital, podem buscar o Centro de Eventos do Ceará.

Repescagem de D2

Aline Gouveia comunicou que as pessoas que perderam o agendamento da segunda dose (D2) ou estão na data-limite, marcada a lápis no cartão de vacinação, podem buscar o Centro de Eventos, no qual há imunizantes de qualquer laboratório, os postos de saúde para vacinas da AstraZeneca, e os Cucas para CoronaVac.

Balanço

Até o momento, Fortaleza aplicou as seguintes quantidades de doses de vacina contra o coronavírus:

Primeira dose: 1.943.018

Segunda dose: 1.091.610

Dose única (vacina da Janssen): 27.336

Conforme a secretária-adjunta, há mais de 31 mil pessoas agendadas para primeira dose (D1) e D2 nesta terça.