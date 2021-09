Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta segunda (20)

Residentes da capital cearense devem ficar atentos no calendário de vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza realiza aplicações da segunda dose (D2) dos imunizantes por agendamento e da primeira dose (D1).

A capital retomará a vacinação do público adolescente nascido até novembro de 2005, bem como a repescagem sem necessidade de agendamento para pessoas de 32 anos.

>> Veja lista de agendados para D1 nesta segunda (20)

>> Veja lista de agendados para D2 neste segunda (20)​

Em Fortaleza, é possível receber a D1 sem agendamento prévio em algumas circunstâncias específicas: pessoas com idade a partir de 40 anos cadastradas no Saúde Digital; pessoas que faltaram a primeira dose devido ao diagnóstico da Covid-19 ou que haviam tomado a vacina da gripe há menos de 14 dias; e pessoas que estavam em viagem a trabalho.

Fortaleza contabiliza 1,9 milhão vacinados com a 1ª dose

A capital cearense conta com 1.932.151 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Do total, 1.033.506 pessoas receberam as duas doses e 27.312, a dose única. Os dados foram divulgados pela SMS, nesta sexta-feira (17).

Ceará recebe mais de 262 mil doses de vacina da Pfizer

Um novo lote de vacinas da Pfizer deve desembarcar no Ceará neste domingo (19). Segundo informações do governador Camilo Santana (PT), são 262.080 doses do imunizante, que serão destinadas para primeira (D1) e segunda (D2) doses.

Conforme Camilo Santana, nesta segunda-feira chegam mais vacinas ao Estado, distribuídas em dois lotes: um com mil doses de vacinas da Janssen (aplicada em dose única) e outro com 90,5 mil doses da AstraZeneca - que serão destinadas para D2.

Documentos necessários

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. No caso de segunda dose, deve-se levar também o cartão de vacinação.

Cadastro no Saúde digital

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site.

E-mail de confirmação do cadastro não chegou

Caso o e-mail de confirmação do cadastro no Saúde Digital não chegue, verifique todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Se ainda assim não encontrar a mensagem, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) oferece o número 156.

Como acessar o cadastro de vacinação?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

Alterações no cadastro

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.