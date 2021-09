Ceará recebe mais de 262 mil doses de vacina da Pfizer

Um novo lote de vacinas da Pfizer deve desembarcar no Ceará neste domingo (19). Segundo informações do governador Camilo Santana (PT), são 262.080 doses do imunizante, que serão destinadas para primeira (D1) e segunda (D2) doses.

A informação foi compartilhada por Camilo na noite deste sábado (18).

Ainda de acordo com o governador, nesta segunda chegam mais vacinas ao Estado, distribuídas em dois lotes: um com mil doses de vacinas da Janssen (aplicada em dose única) e outro com 90,5 mil doses da AstraZeneca - que serão destinadas para D2.

Com isso, entre hoje e amanhã, o Estado receberá 353.580 doses de vacinas contra a Covid-19. Neste sábado, o Ceará já tinha recebido lote com 278,2 mil doses da vacina CoronaVac.

"As vacinas têm sido repassadas aos nossos municípios com a máxima agilidade. Volto a lembrar que a imunização dos adolescentes entre 12 e 17 anos segue normalmente em todo o Ceará. Fiquem atentos ao cadastro de vacinação e às listas de agendamento em seus municípios", escreveu Camilo.

Vacinação em Fortaleza

Neste domingo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza realiza aplicações de D2 dos imunizantes contra a Covid-19 por agendamento e da D1 em pessoas acima de 40 anos com cadastro confirmado no Saúde Digital.

>> Veja lista de agendados para D2 neste domingo (19)

Além disso, as pessoas que perderam o agendamento da segunda dose ou chegaram à data limite do cartão de vacinação podem buscar atendimento nos pontos de vacinação. O Centro de Eventos possui todas as marcas de imunobiológicos.

Em Fortaleza, é possível receber a D1 sem agendamento prévio em algumas circunstâncias específicas: pessoas com idade a partir de 40 anos cadastradas no Saúde Digital; pessoas que faltaram a primeira dose devido ao diagnóstico da Covid-19 ou que haviam tomado a vacina da gripe há menos de 14 dias; e pessoas que estavam em viagem a trabalho.