Ceará recebe lote com mais de 278 mil doses de Coronavac

O Ceará recebe, na manhã deste sábado (18), um novo lote com 278.200 vacinas contra a Covid-19. Todos os imunobiológicos serão CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e devem ser distribuídos para todos os municípios cearenses.

A informação sobre a chegada do novo lote foi compartilhada por Camilo Santana nas redes sociais. Segundo o governador do Ceará, já foram aplicadas 8.954.607 doses de imunizante em solo cearense.

Lote de CoronaVac

No início desta semana o Estado deveria ter recebido o primeiro lote de vacinas CoronaVac, fruto da compra direta do Governo do Ceará com o Instituto Butantan, mas a data de envio foi remanejada para o próximo dia 22 de setembro.

A assessoria de imprensa do Butantan informou por telefone que o repasse da primeira remessa do imunizante foi adiado por "incompatibilidade da agenda de governadores", tanto de Camilo Santana, do Ceará, quanto de João Doria, de São Paulo.

Ao todo, o Estado receberá três milhões de doses do imunizante.

O montante foi garantido à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) em contrato assinado pelo então titular da Pasta, Dr. Cabeto, no último dia 9 de agosto.