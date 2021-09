Mais de 63% dos adolescentes ainda não se cadastraram para vacinação contra Covid-19 em Fortaleza

Após 21 dias desde o início da imunização de adolescentes contra Covid-19 em Fortaleza, 105 mil deles ainda não estão cadastrados - totalizando 63,7% desta população. O público desta faixa etária é estimado em 289 mil, mas somente 184.190 constam com o registro concluído no sistema da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) até esta terça-feira (14).

As informações foram divulgadas pela secretária municipal da Saúde, Ana Estela Leite, e pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT), em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta tarde.

Em Fortaleza, a vacinação de pessoas de 12 a 17 anos começou em 25 de agosto. Até esta terça, 128 mil já foram imunizados, o que corresponde a 69% dos cadastrados.

Durante a live, os gestores fizeram um apelo para que esta população se cadastre.

“A nossa palavra vai para as pessoas de 12 a 17 anos: vamos fazer o cadastro. Ainda tem 105 mil adolescentes que precisam se cadastrar”, disse o prefeito.

A secretária frisou que constam no sistema aqueles que concluem todo o processo de cadastramento, incluindo a validação do e-mail após inserir os dados da pessoa a ser imunizada (veja abaixo o passo a passo).

Repescagem para adolescentes começa nesta semana

Ana Estela acrescentou que a previsão é concluir o agendamento deste público a partir da próxima quinta-feira (16). A partir daí, deve-se iniciar a repescagem para os adolescentes que perderam a convocação.

“A repescagem se dará através de reagendamento. Por isso, é importante que as pessoas fiquem olhando as listas para não perder essa segunda oportunidade”, informou.

A SMS iniciou a repescagem de adultos abaixo de 39 anos, sem necessidade de agendamento, no último dia 9. Até então, a modalidade estava disponível para quem tinha a partir de 40 anos. Como a mudança, a atualização da imunização dos públicos segue um calendário por ordem decrescente por idade, até chegar aos 18 anos.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a SMS tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.