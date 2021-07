Novo lote com 194.750 doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 chega ao Ceará

Um novo lote contendo 194.750 doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 chegou ao Ceará na noite desta terça-feira (27). De acordo com o governador Camilo Santana, os imunizantes estão na Central de Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim) para conferência e envio aos municípios do Estado.

Nas redes sociais, ele escreveu que "só com a vacinação em massa conseguiremos superar de vez essa pandemia".

Outras doses

Mais cedo, desembarcaram no Ceará 205.400 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram enviadas 42.200 da AstraZeneca e 163.200 da CoronaVac.

Segundo o chefe do Executivo estadual, as doses de CoronaVac devem ser utilizadas para aplicação de 1ª e 2ª dose. Enquanto isso, as de AstraZeneca serão encaminhadas apenas para 2ª dose.

Na manhã de quarta-feira (28), por volta das 10h30, a expectativa é de que o Estado receba mais 93.600 doses da vacina fabricada pela Pfizer.

Fortaleza suspende vacinação da 1ª dose

Na terça-feira, Fortaleza suspendeu a aplicação da primeira dose (D1) da vacina contra Covid-19 em razão da falta de imunizantes para quarta (28) e quinta (29), quando haverá apenas a aplicação de segunda dose (D2) para as pessoas já agendadas ou que perderam a data do reforço.

Até a chegada de novos lotes, também não serão atendidos os casos em que é possível receber a primeira dose sem agendamento prévio.

Esse público inclui residentes a partir de 45 anos cadastrados no Saúde Digital ou pessoas que perderam a data da vacina porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe.

Segunda dose sem agendamento

A aplicação da segunda dose em grupos que atingiram a data limite do cartão de vacinação segue sem ser preciso prévio agendamento.

Residentes de Fortaleza com cadastro no site Saúde Digital que têm a partir de 45 anos e ainda não estão vacinados, poderão buscar um dos pontos, também sem necessidade de agendamento.