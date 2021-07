Ceará recebe novo lote com mais de 205 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Ceará recebeu, nesta terça-feira (27), 205.400 doses de vacinas contra a Covid-19. Neste lote, foram enviadas 42.200 doses da AstraZeneca, recebidas por meio do Consórcio Covax Facility, e 163.200 da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan.

A confirmação do recebimento foi feita pelo governador Camilo Santana em publicação nas redes sociais, nesta tarde. "As vacinas já estão em nossa Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria da Saúde", informou o governador

Camilo ressaltou a importância dos imunizantes para avançar na proteção de mais cearenses. Em Fortaleza, por exemplo, a vacinação já alcançou pessoas nascidas em 1994.

Ainda conforme o governador, as doses de CoronaVac devem ser utilizadas para aplicação de 1ª e 2ª dose. Enquanto isso, as de AstraZeneca serão encaminhadas apenas para 2ª dose.

Mais vacinas

Na noite desta terça, com previsão para as 22h, um novo voo com mais 194.750 doses de AstraZeneca deve chegar ao Estado.

Já para a manhã de quarta-feira (28), por volta das 10h30, a expectativa é de que o Estado receba mais 93.600 doses da vacina fabricada pela Pfizer.