Sistema de Fortaleza apresenta falha e agendamentos para vacina contra Covid somem da plataforma

Moradores de Fortaleza cadastrados no Vacine Já receberam, no fim de semana, a confirmação de seus nomes agendados para imunização contra Covid-19 para esta segunda-feira (26). No entanto, horas depois, a informação sumiu do sistema e seus nomes não apareceram na lista divulgada pela Prefeitura de Fortaleza.

Segundo a secretária municipal da saúde, Ana Estela Leite, o sistema do “Vacine Já” passou por inconsistência, na qual o nome de várias pessoas apareceram com agendamentos para segunda dose. Durante a live, detalhou que o erro foi corrigido.

Ana Estela Leite Secretária Municipal da Saúde Só procure os centros de vacinação se você confirmar esse agendamento. Fiquem tranquilos porque não haverá nenhum prejuízo no agendamento do dia que está previsto para o dia da sua D2.

No caso da empresária e enfermeira Juliana Batista Leite, 30 anos, foi durante a tarde de ontem (25) que viu o seu agendamento pela plataforma Vacine Já. No entanto, ao buscar pela manhã, já não estava mais lá.

“Era para ser hoje às 16h no Centro de Eventos, mas agora é como se não estivesse mais marcada minha vacina”, detalha. Sem informações sobre como proceder, Juliana se preparava para buscar um centro de vacinação.

Falta de informações

Já a jornalista Winy Moraes Ponte Sousa, 25 anos, que também teve seu nome agendado na plataforma durante a tarde de ontem (25), viu que o reforço da 2ª dose estava previsto para hoje (26) às 14h em um centro de vacinação no bairro Pedras.

Foto: Reprodução

Porém, quando a lista da Prefeitura de Fortaleza foi divulgada na noite de domingo, o seu nome não estava inserido na listagem desta segunda. “Estranhei, mas pensei que fosse alguma falha no sistema porque tinha visto meu nome no Vacine Já, mas quando eu abri o site de novo, o agendamento tinha sumido”, detalha.

Winy Moraes Ponte Sousa Jornalista Eu não sei o que fazer. Como o atendimento é muito longe da minha casa, tenho medo de ir e perder a viagem, ou não ir e perder o meu dia. Não sei o que fazer e até agora não recebi nenhuma orientação a respeito disso.

Busca pela vacina

Da mesma forma, o assistente de marketing Douglas Joca Paiva, 28 anos, também viu seu nome aparecer no domingo e sumir nesta segunda-feira (26). Então, decidiu ir até o seu local de vacinação com a foto do agendamento.

Douglas Joca Paiva Assistente de marketing Eu me senti muito frustrado quando sumiu meu agendamento porque eu fiquei internado por Covid e estava desesperado pela minha imunização. Quando apareceu o dia da 2ª dose, foi uma alegria, e quando sumiu, um desespero.

A segunda dose estava agendada para às 10h de hoje (26), no bairro Demócrito Rocha. Do centro de vacinação, foi encaminhado até o Cuca da Barra, onde recebeu o imunizante ao apresentar a captura de tela da plataforma Vacine Já.