MPCE pede que 29 municípios indiquem como vão garantir 2ª dose de vacina contra Covid-19

Vinte e quatro municípios cearenses citados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para garantir a 2ª dose de vacinas contra a Covid-19 já receberam a notificação oficial e têm 24 horas para apresentar um plano de execução. Outras cinco cidades entraram na lista nesta segunda-feira (3) em assim, chegou a 29 o total de cidade citadas pelo órgão para cumprir o Plano Nacional de Imunização e garantir a segunda dose do imunizante (ver lista abaixo)

O órgão expediu as recomendações nas últimas quinta (29) e sexta-feiras (30). Nesta segunda, os municípios que entraram na listagem foram: Acopiara, Boa Viagem, Juazeiro do Norte, Massapê e Quixelô.

Fortaleza e outros municípios tiveram de interromper o esquema de vacinação com a CoronaVac devido à dificuldade no fornecimento deste imunizante, que, no Brasil, é produzido pelo Instituto Butantan.

Preocupados, na Capital, idosos ainda tentaram completar a imunização na quinta-feira e se depararam com longas filas e frustração.

Conforme o pedido do MP, a eventual falta ou escassez da segunda dose deverá ser comunicada previamente e imediatamente ao órgão. O prazo começa a valer partir do momento em que as cidades recebem a notificação oficial — o que pode ser diferente para cada uma.

Ainda segundo o documento, as secretarias da Saúde deverão informar se foram armazenadas as vacinas necessárias para a segunda dose, o quantitativo de imunizantes e pacientes à espera. Também será necessário indicar a previsão da chegada de novos lotes, sobretudo da CoronaVac.

POPULAÇÃO DEVE SER INFORMADA

O MPCE recomendou, ainda, a divulgação à população de todas as informações necessárias para a segunda dose - como datas limites, informação sobre eventual atraso, prazo limite para aplicação, como proceder em caso de atraso ou erro com aplicação de vacinas diferentes.

Novos lotes

Na última quinta-feira (29) e no sábado (1º), o Estado até recebeu novos lotes, totalizando 15,4 mil doses da CoronaVac. Contudo, o quantitativo é insuficiente para superar o déficit atual de mais de 40 mil pessoas que não conseguiram completar a vacinação.

Com os novos lotes, a imunização dos idosos que estão atrasados começou nesta-segunda em Fortaleza. Serão adotados critérios de maior intervalo de tempo da primeira dose e maior idade.

Apenas os idosos que tiverem os nomes confirmados por meio de lista e/ou mensagem de texto devem comparecer a um dos locais de vacinação. A lista pode ser conferida no site da Prefeitura.

O grupo de idosos que não for contemplado neste momento, mesmo que o prazo anotado no cartão de vacinação já tenha expirado, deve aguardar o agendamento.

Primeiro lote da Pfizer no Ceará

Nesta segunda-feira (3), também chegou nova carga com 255.750 imunizantes são da AstraZeneca/Oxford e a primeira remessa de doses 17.550 da Pfizer.

Os imunobiológicos da Pfizer serão utilizados para iniciar a 3ª fase da vacinação no Ceará, que contemplará grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades.

Veja municípios já notificados:

Amontada

Banabuiú

Barbalha

Baturité

Caucaia

Choró

Croatá

Fortaleza

Frecheirinha

Graça

Guaraciaba do Norte

Iguatu

Independência

Itaitinga

Itapipoca

Jati

Madalena

Maranguape

Mauriti

Palmácia

Penaforte

Porteiras

Quixadá

São Benedito

Municípios que ainda não receberam a notificação oficial

Acopiara

Boa Viagem

Juazeiro do Norte

Massapê

Quixelô.