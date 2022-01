Mortes por Covid aumentam e Ceará registra em janeiro maior número de óbitos desde agosto

As epidemias cruzadas de Covid-19 e influenza aumentaram expressivamente os casos das doenças desde dezembro, no Ceará. Porém, nesse período, as mortes por Covid também voltaram a aumentar: o mês de janeiro já registra o maior número de óbitos pela enfermidade desde agosto de 2021.

De acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), este mês acumula 114 mortes por Covid nos primeiros 18 dias. Agosto do ano passado, com 162, foi o último mês em que os registros passaram de uma centena.

Os dados atuais também representam 87% dos 130 óbitos motivados pela doença na soma de novembro e dezembro.

Porém, o indicador é 60% menor que nos primeiros 18 dias de janeiro de 2021, quando houve 292 mortes no Estado. Naquele período, o Ceará ainda estava iniciando a vacinação. Um ano depois, mais de 80% da população está imunizada com duas doses.

Mas mesmo que os cearenses estejam se vacinando, por que as mortes continuam ocorrendo?

Especialistas explicam desde o início da campanha que o risco de óbito pela doença continua existindo mesmo após a imunização, independentemente de qual vacina tenha sido aplicada, porque, embora sirvam como proteção, nenhuma delas é 100% eficaz.

Além disso, em um cenário de grande flexibilização de atividades comerciais e comportamentais e em que há pouca adesão ao distanciamento social, frisam, mais infecções podem ocorrer mesmo entre vacinados por causa da intensa circulação do vírus. Some-se a isso a introdução da variante Ômicron, cuja transmissão é extremamente elevada.

13 mortes em um dia foram registradas no dia 10 de janeiro. A última vez em que esse número havia sido atingido foi em 5 de agosto de 2021.

Em Fortaleza, que concentra 45% das mortes de janeiro (52 das 114), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) diz em seu último boletim epidemiológico que o cenário de estabilidade de óbitos vivenciado nos últimos meses “pode ser alterado pela dominância da nova variante Ômicron, que tem relevante escape vacinal, embora pareça ser menos ‘agressiva’, do ponto de vista do curso clínico”.

Grupos vulneráveis em risco

Richristi Gonçalves, secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, acrescenta que a Ômicron tem alta taxa de ataque e, por essa transmissibilidade, 94% dos testes feitos no Estado são sugestivos para essa variante.

Richristi Gonçalves Secretária executiva da Sesa Essa é nossa preocupação: termos um grande número de pessoas doentes, expostas ao vírus. Quando você produz muitos casos, tem mais chances desse vírus encontrar pessoas mais vulneráveis, mais comprometidas e fragilizadas.

Os grupos de maior atenção são os mesmos do início da pandemia: idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

Dos 114 mortos em janeiro, 81 (70%) eram idosos com mais de 60 anos. A faixa etária com mais vítimas foi a mais velha, com mais de 80 anos, com 40 óbitos. Também ocorreram três mortes de crianças de até 9 anos.

Diante do aumento de casos e óbitos, Richristi reforça a necessidade do uso de máscaras mais potentes contra a Ômicron, como N95 e PFF2, para minimizar os riscos de infecção, bem como a procura pela vacina.

Cidades com mais registros

Até o último dia 18 de janeiro, 38 das 184 cidades cearenses já registraram mortes por Covid, de acordo com o IntegraSUS. Veja a lista:

Fortaleza - 52

Paracuru - 6

Caucaia - 5

Sobral - 4

Cascavel - 3

São Gonçalo do Amarante - 3

Aracati - 2

Barbalha - 2

Catarina - 2

Horizonte - 2

Jaguaribe - 2

Jaguaruana - 2

Maranguape - 2

Russas - 2

Santana do Acaraú - 2

Acopiara - 1

Alto Santo - 1

Aquiraz - 1

Aurora - 1

Baixio - 1

Campos Sales - 1

Canindé - 1

Caridade - 1

Cariús - 1

Crato - 1

Fortim - 1

General Sampaio - 1

Guaiúba - 1

Iguatu - 1

Juazeiro Do Norte - 1

Maracanaú - 1

Mombaça - 1

Nova Olinda - 1

Pacatuba - 1

Pedra Branca - 1

Pereiro - 1

Salitre - 1

Umari - 1