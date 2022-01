Ômicron representa 94% dos testes positivos para Covid-19 no Ceará, aponta Sesa

Cerca de 94% dos testes para Covid-19 no Ceará são positivos para a variante Ômicron, revela Ricristhi Gonçalves, secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Ceará. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, a secretária alerta que a demanda por testes tem sido muito expressiva nos últimos dias.

Nos centros de testagem públicos e também nos laboratórios privados, a média de testes positivos para Covid-19 já ultrapassa 40%.

O Ceará ampliou recentemente os centros de testagem gratuitas. São 12 locais disponíveis. Em cada centro, por dia, 300 exames são realizados. A média tem sido de 5 mil testes por dia, marca que não era atingida desde julho do ano passado.

A secretária recomenda que as pessoas que não conseguirem realizar o teste façam autoquarentena com isolamento por pelo menos 7 dias, em caso de sintomas como dor de garganta, tosse, coriza, febre ou perda de paladar e olfato. Se os sintomas persistirem por mais tempo ou em casos mais graves, como de falta de ar, a recomendação é procurar uma unidade de saúde para melhor avaliação, principalmente idosos e pessoas com comorbidades. O mais comum é os sintomas cessarem em até 10 dias.

Testes por livre demanda

Dos 12 locais de testes no Estado, o Hotel Excelsior, na Praça do Ferreira, é o único que está recebendo a população por demanda livre, sem necessidade de agendamento. Além disso, há os centros de testagem exclusivos para viajantes, no Aeroporto Internacional de Fortaleza e na Rodoviária Engenheiro João Thomé.

CONFIRA TODOS OS PONTOS DE TESTE

Drive-thru no RioMar Kennedy*

Drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF)*

Centro de Testagem no Aeroporto de Fortaleza (para viajantes)

Centro de Testagem na Rodoviária João Tomé (para viajantes)

Centro de Testagem no Hotel Excelsior - Rua Guilherme Rocha, 172 – Centro (por ordem de chegada)

Sesi Centro: Rua Padre Ibiapina, 1449 – Jacarecanga (via agendamento)

Sesi Parangaba: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba (via agendamento)

Sesi Barra do Ceará: Rua Florêncio de Alencar, 900 – Barra do Ceará (via agendamento)

*Para atendimento nos drive-thrus e nos Sesis, é preciso agendar o serviço pelo site Saúde Digital.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE