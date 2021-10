Morre aos 116 anos cearense reconhecida como a pessoa mais velha do Brasil e 3ª do mundo

Validada pelo Gerontology Research Group (GRG), ou Grupo de Pesquisa em Gerontologia, como a pessoa mais velha do Brasil e a terceira do mundo, a cearense Francisca Celsa dos Santos morreu por volta das 21h dessa terça-feira (5), aos 116 anos.

Natural de Cascavel, a idosa não estava hospitalizada e morreu em casa, no bairro Messejana, em Fortaleza, após ser acometida por uma pneumonia.

Ela não teve Covid-19, mas a piora no quadro de saúde provocou falência múltipla de órgãos, informou uma das netas de dona Francisca, Fernanda Aliny Barroso Celsa.

O corpo da idosa foi sepultado por volta das 16h desta quarta-feira (6), no Cemitério Municipal de Pacajus (Nossa Senhora da Conceição), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

"A gente preservou tanto ela [do coronavírus], mas estava tendo a construção de um supermercado em frente à casa dela e, por conta dessa poeira, ela pegou uma pneumonia. Ela melhorava e piorava, mas infelizmente ontem Deus a levou", diz a neta, lembrando que a avó paterna estava prestes a completar 117 anos, no dia 22 de outubro.

De acordo com Fernanda, um dia antes de morrer, Francisca também chegou a ser reconhecida pelo Livro Guinness de Recordes como a pessoa mais velha da América Latina.

Morreu "do jeito que ela sempre quis"

Apesar da dor da perda, Fernanda diz se sentir aliviada porque a avó morreu de forma tranquila e em casa, "do jeito que ela sempre quis".

"Quando ela tinha uns 80 anos, ela estava com câncer no estômago e pediu pelo amor de Deus pra minha mãe não deixar ela no hospital. Ela foi curada e ficou [viva] até quase os 117 anos. Pra gente isso é uma dádiva, é um orgulho".

Para além das boas lembranças, elenca Fernanda, dona Francisca vai deixar a "união" e o "amor" entre os familiares como legado.

"Hoje estamos completamente arrasados, mas com a certeza de que minha avó fez mais do que o papel dela. E viveu bastante; ela era uma fortaleza".