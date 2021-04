Fortaleza já vacinou mais de 70% do público de 60 a 74 anos

Cerca de 70% dos 255 mil idosos que fazem parte da segunda fase do plano de vacinação de Fortaleza já foram vacinados. A informação, divulgada pela secretária municipal da Saúde, Ana Estela, se refere ao grupo de 60 a 74 anos. Na segunda fase desde 22 de março, a Capital imunizou em média mais de 6.300 pessoas do grupo por dia.

“Nós ainda precisamos receber em torno de 50 mil doses para D1 [dose um] para que a gente possa concluir o quantitativo de 255 mil idosos. Então, recebendo vacina, a gente tá seguindo, sim, na faixa etária e o nosso desejo é que, em breve, nós alcancemos essa faixa de 60 anos”, disse Ana Estela em transmissão ao vivo feita nas redes sociais da prefeitura.

De acordo com a Prefeitura, a maior parte das últimas remessas de vacinas recebidas foi destinada à segunda dose da imunização dos idosos do grupo. Neste domingo (18), idosos de 61 anos com agendamento para a primeira dose e o grupo de 74 a 65 anos que perderam a data agendada estão sendo imunizados em diferentes pontos da cidade. A lista de pessoas a serem vacinadas é divulgada diariamente no site da prefeitura.

Terceira fase

A próxima fase prevista pelo plano de vacinação deve imunizar cerca de 107.614 pessoas com comorbidades em Fortaleza. Esse público é prioritário por apresentar doenças que dão maior chance para o agravamento da infecção por coronavírus. Também estão incluídas nesta fase 111.372 pessoas com deficiências permanentes graves, de acordo com a atualização do Plano Municipal de Imunização lançada no dia 16 de abril.

Lista de comorbidades que estão incluídas na terceira fase de vacinação

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Imunossuprimidos

Doença renal crônica

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Síndrome de down

Cirrose hepática

Adultos com HIV

Lista de pessoas com deficiência permanente que estão incluídas na terceira fase

Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;

Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

Documentos necessários para a vacinação

Documentos com foto (RG, carteira de motorista ou carteira de trabalho) e comprovante de endereço atualizado (conta de luz ou água, por exemplo) são pedidos para todos os cidadãos que precisam se vacinar desde o início da campanha.

No entanto, para as pessoas pertencentes ao terceiro grupo prioritário é preciso levar documentos que comprovem a situação cadastrada, de acordo com o plano de imunização da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Para pessoas com comorbidade, são eles:

Prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina;

Relatórios médicos emitidos nos últimos 60 dias.

Já as que têm alguma deficiência permanente devem apresentar os seguintes documentos:

Prescrição, laudo médico ou relatório de profissional de saúde que demonstra pertencer a algum grupo de risco ou estar nos critérios elencados;

Comprovação da participação em programas e/ou políticas públicas voltados a pessoas com deficiência, como Benefício de Prestação Continuada (BPC), passe livre e outros.