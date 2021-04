Prefeito diz que espera por mais doses para Capital avançar para 3ª fase de vacinação contra a Covid

O prefeito José Sarto (PDT) disse que a chegada do 14º lote de vacinas contra a Covid-19, previsto para a madrugada desta sexta-feira (16), irá repor estoque suficiente para quase finalizar a vacinação do segundo grupo prioritário, em Fortaleza. Com isso, projeta, o avanço para a 3ª fase pode ocorrer nas próximas semanas.

“Com a chegada desse lote, esperamos andar bem próximo de terminar a segunda fase, que é exatamente a faixa etária de60 a 75”, afirmou em entrevista à TV Verdes Mares, na noite desta quinta-feira (15).

“Temos uma capacidade instalada de vacinar até 50 mil pessoas por dia em regime de mutirão. Espero que em breve, na semana que vem ou início da outra semana, a gente já possa mudar de fase e passar para as comorbidades", disse.

A Capital passou a imunizar idosos a partir de 60 anos a 74 anos no último dia 22 de março. Na etapa seguinte, serão contempladas pessoas com comorbidades como diabetes, hipertensão, doença pulmonar, entre outras.

