Municípios cearenses discutem busca ativa para vacinar faltosos da 2ª dose contra a Covid-19

No intuito de vacinar os 15.793 cearenses faltosos da segunda dose da vacina (CoronaVac) contra a Covid-19, os municípios começaram a planejar uma busca ativa para completar a imunização. Os dados obtidos foram registrados até o último sábado (10). A orientação para o planejamento foi reforçada também pela Magda Almeida, secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

De acordo com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE), todos os municípios já realizam a busca ativa das pessoas que não comparecem para tomar vacina como rotina nos processos de trabalho das unidades de saúde. “Cada gestor organiza esse processo de acordo com a realidade do seu território”, diz a nota enviada ao Diário do Nordeste.

No caso da segunda dose da vacina contra a Covid-19, o Cosems-CE informou que essa busca se dá “de forma mais ativa”, em decorrência do aprazamento muito específico de aplicação entre as duas doses.

“Destacamos que os motivos para não comparecimento podem ser de ordens diversas, como no caso de pessoas que estejam com sintomas gripais e devem aguardar para tomar a vacina”, detalha o comunicado.

Municípios

Fortaleza

A prefeitura da Capital informou que a estratégia adotada pelo município é pedir para que os idosos aguardem os dias específicos de vacinação voltados às pessoas que perderam alguma dose. No caso dos profissionais de saúde, eles devem aguardar um novo agendamento.

Já em relação à segunda dose (ainda durante o período de vacinação - 21° ao 28° no caso da CoronaVac), os idosos que perderam podem comparecer a um dos quatro drives ou cucas da cidade e se vacinar nesses locais.

“Lembrando que devem sempre olhar no portal quais equipamentos daquele dia estão funcionando”. No caso dos profissionais da saúde que perderam a segunda dose, eles devem ir especificamente para o Centro de Eventos. Ambos devem comparecer a esses locais portando o cartão de vacinação.

Caucaia

Sobre como se dará a busca em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a prefeitura informou que está intensificando a procura e aplicação de D2 (segunda dose) nas 47 salas de vacinas e também nos seis pontos fixos. “Já iniciaremos a avaliação dos registros conforme as datas de aprazamento para identificar as pessoas faltosas”.

Eusébio

No Eusébio, a nota enviada informou que o município não está tendo problemas na aplicação da segunda dose. “Só estão faltando os que tiveram Covid-19 recente ou ainda não estão na época de tomar ainda”.

O município informou ainda que semanalmente vem mudando as faixas etárias, além de vacinar em todos os postos aos sábados. “Os retardatários podem ir na semana nos postos para se vacinarem. Com essa metodologia a vacinação está caminhando bem”.

Maracanaú

Em Maracanaú, a Prefeitura comunicou que está estudando a melhor estratégia para vacinar os faltosos da segunda dose contra a Covid-19. “Será anunciada nos próximos dias”.

Ipueiras

Já no município de Ipueiras, as doses aplicadas são realizadas em domicílio e nas Unidades Básicas de Saúde, de acordo com a logística de quantitativo de doses, com o objetivo de aplicar de forma mais rápida e evitar aglomerações.”Cada Unidade Básica de Saúde (UBS) tem o controle por área de Agente de Saúde. Se for necessária a busca de faltosos será através de visita domiciliar com aplicação da vacina no local”, esclarece a nota do município.