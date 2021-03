Fortaleza entra hoje na 2ª fase do plano de vacinação contra a Covid-19; veja detalhes

Começa nesta segunda-feira (22) a segunda fase da vacinação contra a Covid-19, em Fortaleza. A expectativa da gestão municipal é imunizar 255.917 idosos entre 74 e 60 anos de idade.

Nesse primeiro dia da nova fase, as pessoas de 74 anos serão a prioridade para a aplicação das primeiras doses. Dentro dessa faixa etária, a ordem de prioridade é escalonada a partir da idade de cada fortalezense.

Os idosos precisarão estar cadastrados na plataforma Saúde Digital antes da realização do agendamento. De acordo com a prefeitura, 7.954 pessoas com 74 anos já estão registradas no sistema.

Quem for receber a dose da vacina nesta segunda (22) já deverão ter sido comunicados pela gestão através de e-mail ou no número do WhatsApp informado no momento do cadastro. A Prefeitura também disponibilizará a lista com os nomes dos agendados no site coronavirus.fortaleza.ce.gov.br.

Qualquer dúvida sobre o cadastro poderá ser solucionada através do telefone 0800 275 1475. Segundo a gestão municipal, 170.894 fortalezenses dos grupos prioritários já foram vacinados na primeira fase da campanha. Destes, 87.718 receberam a segunda dose.

Locais de vacinação

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, os locais de vacinação foram descentralizados para evitar aglomerações entre a população idosa da Capital. São, ao todo, oito centros de imunização na Capital.

Os endereços estão localizados na Arena Castelão; no Centro de Eventos; no shopping RioMar Fortaleza e no RioMar Kennedy. Além do drive-thru, serão oferecidos pontos de acolhimento para vacinação para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte.

Já os quatro Cucas (Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim e José Walter) irão aplicar o imunobiológico nas salas de acolhimento para vacinação. Esses locais atendem também ao público que não tem acesso à internet ou possui dificuldades em realizar seu cadastro. As equipes da Prefeitura fazem uma busca ativa para localizar o público com esse perfil.

Também haverá a vacinação domiciliar para os idosos de 74 anos acamados ou com restrição de mobilidade, condição que deve ser informada no ato do cadastramento no Saúde Digital.

Documentos necessários

No dia da vacinação, o beneficiário deverá apresentar documento de identificação original com foto, além do CPF e comprovante de endereço. É importante levar todos os documentos para não perder a oportunidade de se vacinar contra a covid-19.

Primeira fase

Na primeira fase, que tinha como foco idosos acima de 75 anos, pelo menos sete mil integrantes dessa faixa ficaram de fora por faltar aos locais de votação, por não realizar o cadastro ou por não estar na residência nos casos de vacinação em domicílio.

Apesar da mudança de foco no alvo da vacinação, os fortalezenses acima de 75 anos continuam sendo vacinados. Aos que perderam a vez da imunização, podem procurar a gestão pública através do telefone 156.