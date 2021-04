Fortaleza começa aplicação da 2ª dose da vacina contra Covid-19 de Oxford/AstraZeneca

Os idosos de Fortaleza começaram a receber a segunda dose da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford/AstraZeneca nesta sexta-feira (16). O intervalo entre às duas doses é de no máximo 90 dias.

Segundo o coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, Erlemus Soartes, a aplicação da segunda dose começou com os idosos atendidos em domicílio.

A Capital também já aplica a dose de reforço do imunizante Coronavac, que tem intervalo entre doses menor - de 14 a 28 dias.

Os fortalezenses cadastrados na plataforma Saúde Digital tem a vacinação agendada a medida em que a campanha avança. Os idosos que receberam a primeira dose do imunizante por agendamento já estão cadastrados e devem aguardar a comunicação da prefeitura.

Segundo a prefeitura, a data escrita no cartão de vacinação, entregue após o recebimento da primeira dose, não indica quando será a aplicação da segunda dose, mas sim qual é o período limite para que isso aconteça.

A SMS reforça os idosos e profissionais da saúde são avisados sobre a data agendada e o local para recebimento da vacina através de mensagem de WhatsApp e por e-mail.

Vacinação em Fortaleza

A capital está na segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 desde 22 de março. A etapa foi iniciada pelos idosos de 74 anos e, atualmente, estão sendo vacinados os idosos a partir de 61 anos.

Até quinta-feira (15), 363.066 pessoas receberam a primeira dose da vacina. E 136.935 pessoas receberam também a primeira dose.

Desde 17 de janeiro, mais de 500 mil doses de vacinas contra Covid-19 já foram aplicadas em Fortaleza. A prefeitura deve receber um novo lote de imunizantes nesta sexta-feira (26), após o envio de um carregamento com 234.700 doses ao governo do Ceará pelo Ministério da Saúde.

Serviço

Cadastro pelo Saúde Digital

https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/

Relação diária dos idosos agendados

https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br

Telefone

0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.