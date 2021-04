Data em cartão de vacinação indica período limite para aplicação de 2ª dose contra a Covid, diz SMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza esclareceu, nesta quinta-feira (15), que a data escrita no cartão de vacinação, entregue após o recebimento da primeira dose do imunizante contra a Covid-19, não indica quando será a aplicação da segunda dose, mas sim qual é o período limite para que isso aconteça.

Segundo relatos recebidos pela reportagem, a data escrita no documento era interpretada como o dia em que o idoso ou profissional da saúde receberia a última dose do imunizante. Porém, segundo a assessoria de comunicação da Pasta, a informação só representa a data limite e não para quando será agendado o retorno.

Entretanto, esse período entre a primeira e a segunda dose pode ser maior que o estipulado no cartão em um caso específico: quando o vacinado é infectado pelo novo coronavírus entre a aplicação das doses. Nesse cenário, é necessário que o indivíduo aguarde 30 dias após a doença, independente do prazo aconselhado no documento, para ser imunizado com a segunda dose.

A SMS reforçou ainda os idosos e profissionais da saúde são avisados sobre a data agendada para recebimento da vacina através de mensagem de WhatsApp e por e-mail.

Caso o indivíduo falte no dia programado, ele pode se direcionar ao local de vacinação mais próximo, portando documento com foto, RG e comprovante de residência, sem necessidade de realizar novo agendamento. No caso de aplicação de segunda dose, é necessário levar o cartão de vacinação.

Vacinação em Fortaleza

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 está ocorrendo de forma gradual e escalonada, desde 22 de março. Foi iniciada pelos idosos de 74 anos e, atualmente, estão sendo vacinados os idosos a partir de 61 anos.

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou possuem dificuldades em realizar seu cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

DRIVE-THRU E PONTOS DE ACOLHIMENTO*

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

*Locais para vacinação para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte

SALAS DE ACOLHIMENTO PARA VACINAÇÃO

Cuca Barra

Cuca Jangurussu

Cuca José Walter

Cuca Mondubim

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19