Ceará recebe 14º lote de vacinas contra a Covid-19 com 234.700 doses

O Ceará recebeu, na madrugada desta sexta-feira (16), o 14º lote de vacinas contra a Covid-19. O novo carregamento chegou ao Aeroporto de Fortaleza com 234.700 doses, sendo 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac.

Segundo publicação do governador Camilo Santana nas redes sociais, o envio do imunizante aos 184 municípios do Estado será feito de forma imediata.

"As equipes de logística do Governo do Estado farão hoje ainda a distribuição à Capital e para as 22 Áreas Descentralizadas de Saúde, que repassarão as vacinas a todos os municípios", frisou.

O último volume destinado ao Ceará desembarcou no Aeroporto de Fortaleza dia 8 de abril. Foram 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 de CoronaVac, totalizando 170.450.

LOTES QUE JÁ CHEGARAM AO ESTADO:

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - Coronavac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - Sinovac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - Sinovac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - Sinovac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - Sinovac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - Sinovac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - Sinovac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - Sinovac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - Sinovac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (01/04/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (08/04/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac.