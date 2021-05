Fortaleza começa 3ª fase da vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (5)

Fortaleza inicia a 3ª fase da vacinação contra a Covid-19, nesta quarta-feira (5/5), no Centro de Eventos. Nesta etapa, serão contempladas pessoas com deficiência permanente, comorbidades, grávidas e puérperas.

O avanço para a próxima etapa ocorre após a chegada do primeiro lote da vacina da farmacêutica Pfizer. Nesta segunda-feira (3), chegaram 17.550 doses do imunizante ao Ceará.

Para ter acesso ao agendamento na terceira fase, é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital.

Leia também Metro Ceará decide adotar intervalo de 3 meses entre doses de vacina da Pfizer contra a Covid

Conforme o Plano Municipal de Vacinação, a meta, nesta etapa, é imunizar 107.614 pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos. O número projetado para a vacinação para de quem tem deficiência grave permanente grave é de 111.372.

Na primeira etapa, serão convocadas para a vacinação:

Gestantes e puérperas com comorbidades que possuem entre 18 e 59 anos;

Pessoas com Síndrome de Down que possuem entre 18 e 59 anos;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) que possuem entre 18 e 59 anos;

Pessoas entre 55 e 59 anos com comorbidades, seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE): cardiopatia; diabetes; obesidade (IMC > 40); doença neurológica; pneumopatias; doença renal crônica; imunodeficiência e outras

Pessoas entre 55 a 59 anos com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Na segunda etapa serão agendadas:

Gestantes e puérperas, independente de comorbidades, acima de 18 anos;

Pessoas entre 18 e 54 anos com comorbidades e deficiência permanente.

Documentação para a terceira fase

As pessoas com comorbidades e/ou com deficiências permanentes graves deverão apresentar documento comprobatório.

No caso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), será possível procurar uma Unidade Básica de Saúde próxima para obter esse tipo de documento. Ainda assim, para cearenses que utilizam a rede particular, basta fazer solicitação ao médico responsável pelo acompanhamento.

>> Veja os modelos do atestado médico

>> Saiba como o atestado deve ser preenchido

Os agendados para receber a primeira dose do imunobiológico terão que apresentar no ato de sua convocação, além dos documentos comprobatórios, identificação original com foto, CPF e comprovante de endereço.

Documentação necessária para grávidas e puérperas

Gestantes deverão apresentar um documento comprobatório da gravidez, como o cartão do pré-natal. Já no caso das puérperas (45 dias após o parto) será necessário apresentar a certidão de nascimento do bebê.

Documentação necessária para pessoas com comorbidade e deficiência permanente

Aqueles que possuem comorbidades e deficiência permanente devem apresentar, de forma impressa, atestado, relatório ou prescrição médica indicando o motivo para a aplicação da vacina, com validade de até um ano.

3ª fase em Fortaleza

Esta nova etapa de vacinação, reforça a Prefeitura, acontecerá de forma simultânea às duas anteriores, que incluem idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança.

A SMS orienta que pessoas que realizaram o preenchimento dos dados no sistema e não receberam confirmação do cadastro por e-mail podem consultar se deu certo o procedimento pelo telefone 0800 275 1475.