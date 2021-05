Profissionais de saúde são treinados para a aplicação da vacina da Pfizer em Fortaleza

Profissionais de saúde de Fortaleza passaram por treinamento para administração da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer. Uma equipe de 60 enfermeiros participou da capacitação, no Centro de Eventos.

Essa vacina se difere das demais em uso no Ceará. As doses precisam ser armazenados em ultra baixas temperaturas (-90 °C e -60 °C). Além disso, elas devem ser diluídas em cloreto de sódio. E, diferentemente da CoronaVac e da AstraZeneca, com doses de 0,5ml, cada frasco da Pfizer contém seis doses de 0,3ml. Tudo isso exige treinamento dos aplicadores.

O primeiro lote desse imunizante da Pfizer desembarcou nesta segunda-feira (3), no Aeroporto de Fortaleza. O Estado usará as 17.550 doses para a 3ª fase de vacinação.

DOCUMENTAÇÃO PARA TERCEIRA FASE

As pessoas com comorbidades e/ou com deficiências permanentes graves deverão apresentar documento comprobatório durante a 3ª fase da vacinação.

No caso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), será possível procurar uma Unidade Básica de Saúde próxima para obter esse tipo de documento. Ainda assim, para cearenses que utilizam a rede particular, basta fazer solicitação ao médico responsável pelo acompanhamento. Veja os modelos.