Feriado de Finados: veja o que abre e fecha em Fortaleza

Ponto facultativo na segunda-feira (1º)

Na segunda-feira (1º), o expediente de trabalho não será obrigatório para servidores públicos municipais e estaduais. Isso porque a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará transferiram o Dia do Servidor, celebrado em outubro, para a véspera do Dia de Finados.

Ambos os pontos facultativos já foram decretados pelos órgãos executivos.

O Diário do Nordeste listou o que abre e fecha no Dia de Finados. Veja.

Supermercados

Os supermercados vão funcionar normalmente, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Shoppings

Shopping Iguatemi

- Lojas, quiosques e praças de alimentação: 10h às 22h

- Restaurantes: 11h às 23h

- Hipermercado Extra: 7h às 23h

- Lojas Americanas: 10h às 22h

- Cobasi: 9h às 21h

- Clínica CLDO: 8h às 18h

- Lotérica: 10h às 18h

- Correios: dechado

- Laboratório Emílio Ribas: fechado

- Detran: fechado

- Polícia Federal: fechado

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Funcionamento dos shoppings: 10h às 22h

Órgãos públicos, banco e clínicas de saúde: fechados

Academias: funcionamento em horário diferenciado

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínica SIM: 6h às 14h

Clínica Nest: fechada

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Farmácias Pague Menos Acesso C: 8h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Oftalmoclínica: fechada

Santiago Loteria: 10h às 20h

Smart Fit: 8h às 14h

Super Lagoa: 7h às 22:30

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínica SantaMed: 07h às 21h

Clínica Vacinart: 10h às 20h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Lotérica: fechada

North Shopping Maracanaú

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Caixa Aqui: fechada

Caixa Econômica Federal: fechada

Clínica NEST: fechada

Clínica SIM: 7h às 14h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Smart Fit: 8h às 14h

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Caixa Econômica Federal: fechada

Clínica Sim: 6h às 14h

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Smart Fit: 8h às 14h

Shopping Parangaba

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínicas médicas: de acordo com agendamento

Casas lotéricas: fechadas

Selfit: 8h às 14h

Shopping Benfica

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínicas médicas: fechadas

Laboratório Clementino Fraga: fechado

Bancos: fechados

Casas lotéricas: fechadas

Casa do Cidadão: fechada

Padarias

Padarias devem funcionar normalmente, das 6 horas às 20h, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE).

Postos de combustível

O funcionamento dos postos de combustíveis da cidade também será normal. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Bancos

Fechados, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB-CE). As agências abrem normalmente na segunda-feira (1º).

Lojas

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o funcionamento do setor na Capital é facultativo.

Linhas de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai reforçar com 31 veículos a frota de ônibus para atender ao público que vai aos cemitérios que funcionam, especificamente, nos bairros Siqueira, Conjunto Ceará, Parangaba e Centro.

Segundo a empresa, para atender apenas ao Cemitério Bom Jardim, serão ofertadas duas linhas especiais saindo dos terminais Conjunto Ceará e Siqueira: 970-Cj Ceará /Cemitério Bom Jardim e a 980- Siqueira/Cemitério Bom Jardim. As linhas fazem o trajeto direto para o cemitério da cidade e devem operar com a frota de acordo com a demanda.

Linhas especiais que vão operar somente no Dia de Finados

970 Cj Ceará /Cemitério Bom Jardim

980 Siqueira/Cemitério Bom Jardim

Linhas que atendem nas proximidades dos cemitérios públicos:

011 - Circular I

012 - Circular II

015 - Conjunto Ceará/Antônio Bezerra

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

078 - Siqueira/Mucuripe

084 - Siqueira/Messejana/Perimetral

097 - Antônio Bezerra/Siqueira

101 - Beira Rio

110 - Vila do Mar/Centro

111 - Jardim Iracema

112 - Álvaro Weyne/Centro

205 - Dom Lustosa/Antônio Bezerra

311 - Castelão/Parangaba

319 - Parque São José/Osório de Paiva/Parangaba

338 - Canindezinho

345 - Conjunto Ceará/Siqueira

357 - Siqueira/Centro/Expresso

360 - Siqueira/João Pessoa

361 - Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba

362 - Siqueira/Vila Manoel Sátiro/Parangaba

378 - Urucutuba/Siqueira

386 - Planalto Granja Lisboa

605 - José Walter/BR116/Av. I

606 - José Walter/BR116/Av. N

680 - José Walter/Papicu/Cidade Jardim

Metrô

Devido ao feriado, segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), as linhas Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe do metrô de Fortaleza vão operar com horários diferenciados. Confira:

Horários especiais

Linha Sul

Saindo da Estação José de Alencar: 07:00, 07: 45, 08: 30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 e 17:30.

Saindo da Estação Carlito Benevides: 07:00, 07: 45, 08: 30, 09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 e 17:30.

VLT Parangaba-Mucuripe

Saindo da Estação Parangaba: 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 e 17:00.

Saindo da Estação Iate: 06:30, 07:15, 08:00, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 e 17:00.

Linha Oeste

Saindo da Estação Moura Brasil: 07:00, 08: 30, 10:15, 11:45, 13:30, 15:00 e 16:45.

Saindo da Estação Caucaia: 07:45, 09:30, 11:00, 12:30, 14:15, 16:00 e 17:30.

Veja quais estações de metrô estão próximas a cemitérios

Linha Sul

Estação Parangaba: fica a 400 metros do Cemitério da Parangaba. Tempo de deslocamento a pé: 5min.

Estação Chico da Silva: fica em frente ao Cemitério São João Batista.

Estação Maracanaú: fica a 1 km do Cemitério São José, em Maracanaú. Tempo de deslocamento a pé: 12min.

Estação Jereissati: fica a 1,6 km do Cemitério Parque Jardim da Esperança, em Maracanaú. Tempo de deslocamento: 20min.

Linha Oeste

Estação Moura Brasil: fica a 300 metros do Cemitério São João Batista, em Fortaleza. Tempo de deslocamento a pé: 3 min.

Estação Caucaia: fica a 1 km do Novo Cemitério Municipal de Caucaia. Tempo de deslocamento a pé: 3 min.

VLT Parangaba-Mucuripe

Estação Mucuripe: fica a 650 metros do Cemitério do Mucuripe. Tempo de deslocamento a pé: 8 min.

Estação Parangaba: fica a 400 metros do cemitério da Parangaba. Tempo de deslocamento a pé: 5 min.