Veja a programação de cemitérios da Grande Fortaleza para o Dia de Finados

Todos os cemitérios públicos de Fortaleza estarão abertos à visitação na próxima terça-feira (2), Dia de Finados, segundo informou a Prefeitura. Apesar do acesso normal, normas sanitárias de prevenção à Covid-19 deverão ser mantidas, como o uso de máscara e o distanciamento social.

Será ofertado álcool em gel na entrada dos equipamentos e orientações administrativas serão dadas ao público para ajudar na localização dos túmulos e jazigos.

No Cemitério Parque Bom Jardim, no Bom Jardim, as visitas podem ser feitas em três dias para evitar aglomerações. No domingo (31) e na segunda-feira (1º), funcionará das 8h às 17h. Já na terça, o equipamento abrirá os portões a partir das 6h e fechará às 18h. Cerca de 10 mil pessoas são esperadas nos três dias.

Ainda na terça-feira, duas missas serão celebradas, às 7h e às 16h, na Capela Interna do Campo Santo. Ao todo, 26 servidores atuarão na recepção e apoio administrativo.

O Cemitério da Messejana abrirá de domingo (31) a terça-feira (2), das 7h às 17h. O ingresso no estabelecimento só será permitido com uso de máscaral. A expectativa da administração é receber uma média de duas mil visitas diárias no período.

A visitação no Cemitério São Vicente de Paula, no Mucuripe, pode ser feita de das 8h às 17h, entre o domingo e a segunda-feira, mediante solicitação no portão do equipamento. Já na terça, os portões estarão completamente abertos, das 5h30 às 19h. Os mesmos cuidados sanitários como o uso de máscara e manutenção do distanciamento social deverão ser tomados. São esperados cerca de 3 mil visitantes.

Na Parangaba, a visitação no São José será liberada na terça-feira, das 8h às 17 horas. Entre 2 mil e 3 mil pessoas devem visitar o espaço. No cemitério Santo Antônio, no Antônio Bezerra, o público pode acessar das 7h às 17h no domingo e na segunda-feira. Já na terça-feira, abrirá das 6h as 18h. O local tem uma estimativa de receber até 3 mil pessoas para visitação.

Cemitérios privados

Nos estabelecimentos privados de Fortaleza e Região Metropolitana, o acesso para visitação também está garantido, respeitando a exigência do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

No Jardim do Éden, na Pacatuba, haverá programação híbrida, com celebrações presenciais, que também serão transmitidas pelas redes sociais. A visita pode ser realizada das 7h às 17 horas.

"Às 9 horas teremos um culto evangélico e às 10 horas uma missa católica em frente ao Campo Santo. E após a realização das celebrações, teremos o Ministério da Justiça tocando músicas religiosas", destacou o gerente do cemitério, Adriano Bitu.

O estabelecimento também estará aberto para visitas no fim de semana e na segunda-feira, segundo Bitu. "Nós já observamos um aumento do fluxo de algumas famílias, acredito que em razão do feriado prolongado", comenta.

Legenda: No Jardim do Éden, na Pacatuba, haverá programação híbrida Foto: Divulgação

Cerimônias transmitidas on-line

O Jardim Metropolitano, no Eusébio, estará aberto para visitação das 7h às 17 horas, mas não contará com as tradicionais cerimônias religiosas feitas de forma presencial. Estão programados para terça-feira um culto às 8 horas e duas missas, às 10 horas e às 15h30. Os eventos serão transmitidos em formato de 'live' pelas redes sociais do estabelecimento.

O cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, em Fortaleza, funcionará de 6h às 18 horas. "Haverá uma missa campal às 9h30 e às 10h30 haverá o encerramento com os cantores Ana Clara Rocha e Italo Poeta. Depois faremos a soltura de balões. Neste dia celebraremos 50 anos de existência" disse Paulo Queiroz, administrador do Parque da Paz. As cerimônias também serão transmitidas no site do cemitério.

Frota de ônibus reforçada

Na terça-feira, a frota de ônibus será reforçada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) com 31 veículos para atender ao público nos cemitérios que funcionam nos bairros Siqueira, Conjunto Ceará, Parangaba e Centro.

Para o cemitério do Bom Jardim, serão ofertadas duas linhas especiais que saem dos terminais Conjunto Ceará e Siqueira: 970 - Conjunto Ceará/Cemitério Bom Jardim e a 980 - Siqueira/Cemitério Bom Jardim. As linhas fazem o trajeto direto para o cemitério e devem operar com a frota de acordo com a demanda.

A programação do transporte público terá como base a frota adotada aos domingos. As linhas que operam com esquema especial, para atender ao público que irá se deslocar aos cemitérios da Cidade, terão ampliação de horário de circulação, reforço na frota e uso de veículos com capacidade maior.