Dia de Finados: Veja as linhas de ônibus que passam por cemitérios públicos de Fortaleza

Ao menos 27 linhas de ônibus circulam nas proximidades dos cinco cemitérios públicos de Fortaleza, que estarão abertos para visitação nesta terça-feira (2), Dia de Finados.

Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), serão 31 coletivos a mais. O reforço na frota ocorrerá, sobretudo, nos bairros Centro, Parangaba, Siqueira e Conjunto Ceará.

No caso do cemitério do Bom Jardim, o maior da rede municipal, duas linhas especiais saindo dos terminais de integração estarão disponíveis à população: 970 (Conjunto Ceará/Cemitério Bom Jardim) e a 980 (Siqueira/Cemitério Bom Jardim). Elas farão o trajeto direto para os equipamentos conforme a demanda.

Outras linhas que passam em ruas próximas aos cemitérios

011 - Circular I

012 - Circular II

015 - Conjunto Ceará/Antônio Bezerra

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

078 - Siqueira/Mucuripe

084 - Siqueira/ Messejana/Perimetral

097 - Antônio Bezerra/ Siqueira

101 - Beira Rio

110 - Vila do Mar/ Centro

111 - Jardim Iracema

112 - Álvaro Weyne/ Centro

205 - Dom Lustosa/ Antônio Bezerra

311 - Castelão/ Parangaba

319 - Parque São José/Osório de Paiva/Parangaba

338 - Canindezinho

345 - Conjunto Ceará/ Siqueira

357 - Conjunto Ceará / Granja Lisboa

360 - Siqueira/João Pessoa

361 - Siqueira/ Osório de Paiva/ Parangaba

362 - Siqueira/Vila Manoel Sátiro/Parangaba

378 - Urucutuba/ Siqueira

386 - Planalto Granja Lisboa

605 - José Walter/ BR116/ Av. I

606 - José Walter/ BR116/ Av. N

680 - José Walter/ Papicu/ Cidade Jardim

Cuidados sanitários

Os cemitérios São Vicente de Paula, no Mucuripe; Santo Antônio, no Antônio Bezerra; São José, na Parangaba; o Parque Bom Jardim e o Cemitério de Messejana terão visitas normalmente. Contudo, a orientação da Prefeitura de Fortaleza é que o público use máscara e mantenha o distanciamento social.

Além disso, os visitantes terão acesso a álcool em gel logo na entrada e receberão orientações administrativas para ajudar na localização dos túmulos e jazigos com o objetivo de evitar tumultos.

Os equipamentos receberam ações preparativas para o Dia de Finados, como serviços de capinação e varrição de meios-fios e corredores de passagem da área interna dos cemitérios.