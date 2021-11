Nesta terça-feira (2), feriado nacional pelo Dia de Finados, haverá programação especial de missas em igrejas de Fortaleza e Região Metropolitana, segundo a Arquidiocese da Capital.

A missa principal será celebrada às 7h30, no subsolo da Catedral Metropolitana de Fortaleza, pelo arcebispo Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques. O local foi escolhido em homenagem aos bispos e monsenhores da Arquidiocese que estão sepultados lá.

Alguns templos, como as paróquias Nossa Senhora da Aparecida e Nossa Senhora de Nazaré, no Montese, irão transmitir algumas das missas ao vivo pelas redes sociais.

Além disso, também serão celebradas missas nos principais cemitérios.

Veja a programação das missas nas igrejas

Catedral Metropolitana de Fortaleza, Centro

7h30min – Missa na Capela da Ressurreição com Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, arcebispo de Fortaleza

12h - Catedral

17h - Capela São Pedro, na Praia de Iracema

17h30min - Igreja do Seminário da Prainha

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro

7h - Santa Missa na Capela São Bernardo

8h - Santa Missa na Capela da Medianeira

14h - Ofício das Almas na Igreja do Carmo

16h - Tarde da Misericórdia na Igreja do Carmo

17h - Santa Missa na Igreja do Carmo

Paróquia Santa Paula Frascinetti, Granja Lisboa

(Setor 1 – Granja Lisboa)

7h - Missa na Igreja Matriz Santa Paula

10h - Missa na Comunidade Sagrada Família

17h - Missa na Casa de Oração Leda Mendes

19h - Missa na Igreja Matriz Santa Paula

(Setor 2 – Jardim Jatobá)

7h - Missa na Comunidade São Bento

9h - Missa na Comunidade São João

17h - Missa na Comunidade Jesus é o Senhor

19h - Missa na Comunidade São Sebastião

Paróquia São Raimundo Nonato, Rodolfo Teófilo

7h, 12h e 17h

A Santa Missa das 17 horas, na Comunidade de Santa Luzia, será transmitida nas redes sociais da paróquia

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga

7h - Igreja Matriz e na Comunidade São Marcelino Champagnat

8h - Comunidade Santo Inácio

Paróquia Cristo Rei, Aldeota

17h

Paróquia Nossa Senhora da Paz, Aldeota

8h, 11h, 16h e 18h

Paróquia São Vicente de Paulo, Aldeota

6h30min, 11h30min, 17h30min e 19h30min

A Santa Missa das 17h30min será transmitida pelas redes sociais da paróquia

Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Conjunto Jereissati I/Timbó

8h - Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Jereissati I

17h - Comunidade São Judas Tadeu, no Timbó

Área Pastoral São João Batista, Jaçanaú

7h - Igreja Matriz (Mucunã) e Comunidade Santa Rita (Jary)

19h - Igreja Matriz (Mucunã) e Comunidade Nossa Senhora do Carmo (Jaçanaú)

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Alto Alegre

17h

Paróquia Santo Antônio de Pádua, Jardim Iracema

8h - Igreja Matriz no Jardim Iracema

6h30min e 17h - Capela Nossa Senhora de Fátima no Padre Andrade

18h30min - Capela Nossa Senhora da Conceição no Padre Andrade

19h - Igreja Matriz no Jardim Iracema

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Montese

6h30min, 8h, 17h e 19h

A Santa Missa das 8 horas será transmitida pelas redes sociais da paróquia

7h e 19h na Capela Sagrada Família no Jardim América

A Santa Missa das 19 horas será transmitida pelas redes sociais da paróquia

Paróquia Nossa Senhora da Aparecida, Montese

7h - Santuário Nossa Senhora Aparecida

7h - Capela Nossa Senhora das Vitórias

9h - Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

17h - Santuário Nossa Senhora Aparecida

17h - Capela Nossa Senhora de Guadalupe

19h - Santuário Nossa Senhora Aparecida (será transmitida pelo YouTube da paróquia)

19h - Capela Nossa Senhora das Vitórias

Paróquia São Francisco Xavier, Conjunto Esperança

7h e 17h - Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Salette, Bela Vista

8h e 18h30min

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba

7h, 9h e 18h - Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos

8h - Missa na Capela Nossa Senhora de Fátima

16h - Missa na Capela Mãe do Divino Salvador

17h - Missa na Comunidade Anuncia-me

17h - Missa na Capela Santa Cruz no Itaperi

18h - Missa na Capela Sagrado Coração de Jesus

19h - Missa na Capela Santo Expedito

Paróquia Jesus, Maria, José, Antônio Bezerra

7h e 19h - Igreja Matriz Jesus, Maria, José

19h - Capela São Francisco das Chagas

Área Pastoral São Francisco - Vila Velha

6h30min - Comunidade Santa Edwiges

8h - Comunidade São Francisco

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe

7h, 8h30min e 17h - Igreja Matriz

18h30min - Capela São Pedro dos Pescadores

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Genibaú

7h, 09h, 17h e 19h

Paróquia São José, Edson Queiroz

19h - Centro de Pastoral na Igreja Matriz São José

17h - Capela Mãe Rainha

Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários

6h30min, 11h e 18h30min

Paróquia São Francisco de Assis, Conjunto Palmeiras

19h - Igreja Matriz

Paróquia São Francisco das Chagas, Jereissati II

7h - Igreja São Francisco das Chagas

8h - Capela Nossa Senhora de Fátima

16h - Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

19h - Capela Santo Expedito

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Manoel Sátiro

17h - Capela do Sagrado Coração de Jesus no Parque São José

19h - Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças no Manoel Sátiro

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Nova Metrópole, em Caucaia

7h e 19h - Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Caucaia

6h, 17h e 19h - Missas

A Santa Missa das 19 horas será transmitida no canal da paróquia no YouTube

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Taquara, em Caucaia

8h - Capela Sant’Ana e São Joaquim na Tucunduba

18h - Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição na Taquara

Paróquia São João Paulo II, Acaracuzinho, em Maracanaú

7h - Comunidade Nossa Senhora de Fátima

17h - Comunidade Santa Edwiges

19h - Igreja Matriz no Acaracuzinho

Paróquia São Luís Gonzaga, Pecém

7h - Salão Velório ao lado do cemitério, Pecém

9h - Capela São Francisco, Taíba

16h30 - Capela Nossa Senhora da Soledade, Siupé

19h - Igreja Matriz, Pecém

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Campos Belos

16h - Igreja Matriz

Paróquia São José de Ribamar, Aquiraz

7h e 19h - Igreja Matriz em São José de Ribamar

Paróquia São João Batista, Horizonte

6h - Igreja Matriz São João Batista

16h - Capela Sant’Ana no Zé Maria

17h - Capela Nossa Senhora da Conceição no Serpa

19h - Igreja Matriz São João Batista

19h - Igreja de São José no Dourado

19h - Igreja de N.S. de Fátima no Catolé

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Redenção

7h e 19h - Igreja Matriz

17h - Comunidade Boa Fé

Paróquia Santo Antônio, Caridade

8h e 19h - Igreja Matriz

17h - Capela São Domingos

Paróquia Senhora Sant’Ana, Paramoti

7h e 18h - Igreja Matriz

Área Pastoral Santo Antônio, Caiçara, em Canindé

8h - Comunidade Vazante do Curú

8h - Comunidade Papel

9h30min - Comunidade Serra Branca

17h - Comunidade Salitre

19h - Comunidade Bonito

19h - Igreja Matriz

Área Pastoral São Pedro, Canindé

9h - Comunidade Esperança

17h - Comunidade Vila Campos

19h - Igreja Matriz

Veja a programação das missas nos cemitérios

Cemitério São João Batista, Centro

8h, 10h, 14h e 16h

Cemitério Parque da Paz, Passaré

9h30min

Cemitério Jardim Metropolitano, Eusébio

10h

Cemitério Público de Messejana

7h e 16h

Cemitério São Vicente de Paula (Cemitério do Mucuripe)

7h, 8h30, 17h

Cemitério e Crematório Parque da Saudade, Caucaia

Missa somente online às 10h e 16h (transmitida pelo Canal do YouTube)

Memorial Sol Poente, Caucaia

9h e 16h

Cemitério São João Batista, Horizonte

6h

Cemitério Amor e Paz I, Horizonte

8h e 16h

Cemitério Comunidade Bom Sucesso, Campos Belos

6h

Cemitério São Miguel, Campos Belos

8h

Cemitério Memorial Fortaleza

8h, 10h30 e 15h30 (Missas da manhã transmitidas pelo canal do YouTube)

