Estudantes já podem solicitar a carteira estudantil 2022 em Fortaleza

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) iniciou o processo de solicitação de carteiras estudantis 2022. Os alunos já podem pedir o serviço de forma completamente virtual, através da plataforma Identidade Estudantil, ou agendar o atendimento presencial, por meio do site da entidade.

Além de garantir a tarifa estudantil no transporte coletivo e a meia cultural, a identidade estudantil proporciona a integração no transporte público em Fortaleza, pois o documento torna-se Bilhete Único. Com isso, o aluno pode usufruir da integração, no intervalo de 2h, pagando apenas uma tarifa.

Outra vantagem associada ao documento é a utilização gratuita dos sistemas Bicicletar.

Documentos necessários

Os estudantes podem entregar pessoalmente ou enviar os documentos exigidos para dar entrada na solicitação. São eles:

RG;

CPF;

Declaração de matrícula;

Comprovante de endereço atualizados.

Outra ferramenta disponível na plataforma online é a biometria facial, que pode ser feita com o auxílio do próprio smartphone dos alunos.

A Etufor recomenda renovar o procedimento para aqueles estudantes que já fizeram a biometria, mas consideram que modificaram características faciais. A ferramenta é a forma de identificação nos validadores dos ônibus para evitar fraudes.

Com o envio ou entrega dos documentos e cadastramento da biometria facial, é necessário aguardar a validação da solicitação. Em seguida, os discentes devem informar à instituição de ensino sobre o pedido, para ela poder confirmar a matrícula do período atual.

Após a conclusão dessas etapas, os alunos devem aguardar a entrega das carteiras de estudante nas próprias instituições de ensino ou, no caso das universidades, nos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs).

Taxa e gratuidade

Os alunos de escolas públicas ou de universidades públicas, veteranos ou novatos, assim como os bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni), têm direito a gratuidade e devem solicitá-la.

Já os estudantes da rede particular devem pagar a taxa que varia entre R$ 30,00 e R$ 38,00. O boleto pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e aplicativos.

Os discentes veteranos, ou seja, que já possuíram carteira de estudante da rede particular de escolas e universidades, e continuam na mesma instituição de ensino, precisam apenas imprimir o boleto pelo site.

Caso o aluno tenha mudado de escola ou universidade, deve solicitar a confirmação de matrícula na própria instituição de ensino atual (procedimento realizado pelo representante cadastrado junto à Etufor) para que sejam atualizados os dados escolares e, assim, imprimir seu boleto com os dados atualizados.