Saiba como se cadastrar para receber mensagens via SMS da Defesa Civil com alertas à população

Tendo em vista a proximidade da quadra chuvosa, entre os meses de fevereiro a maio, A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), iniciou uma campanha de cadastramento das pessoas que querem receber as informações enviadas para aparelhos celulares por mensagem de texto.

As mensagens enviadas via SMS à população incluem alertas de desastres naturais e outras orientações.O Corpo de Bombeira contabilizou, pelo menos, 120 mil cadastros.

Como se cadastrar?

Interessados em receber os alertas devem encaminhar uma mensagem de texto, com o CEP do imóvel, para o número 40199.

O serviço é gratuito e cada número de telefone pode receber alertas relacionados a mais de um endereço. Para isso, é necessário encaminhar todos os CEPs de interesse.

O cancelamento também pode ser feito a qualquer momento, com o envio da palavra SAIR e número de CEP citado anteriormente.

Incêndios florestais

As mensagens da Defesa Civil já são encaminhadas desde 2018, orientando os moradores quanto aos procedimentos a serem adotados diante de possíveis riscos.

No segundo semestre de 2021, o CBMCE também adotou outra plataforma para encaminhamento de alertas sobre incêndios florestais.

O funcionamento é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e com as operadoras de telefonia móvel.