Só na 1ª semana de maio Fortaleza registrou 45% do total de ocorrências na Defesa Civil em abril

Na reta final da quadra chuvosa cearense, Fortaleza tem enfrentado uma série de precipitações intensas que acendem o alerta para riscos, principalmente, de inundação e desabamento na Cidade. Para se ter uma ideia, os registros de ocorrência na Defesa Civil referentes só à primeira semana de maio já correspondem a 45% do total registrado em abril.

Nesses primeiros sete dias do mês, o órgão municipal registrou 70 ocorrências, sendo 24 alagamentos, um desabamento, nove riscos de desabamento e 36 inundações. Em abril, por outro lado, o maior problema foram os riscos de desabamento e o desabamento em si — das 154 ocorrências no total, 125 foram de risco e 13 de desabamento.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a média de chuva observada em maio até este sábado (8) na Capital foi de 209,7 milímetros, 5,5% a mais do que o normal (198,8 mm) para a época.

Regiões mais afetadas

Neste mês, ainda segundo a Defesa Civil, as regionais mais afetadas pela chuva na Cidade foram a 10, que acumulou 17 das 36 inundações registradas, e a 3, onde aconteceram 8 dos 24 alagamentos.

Na última segunda-feira (3), o Diário do Nordeste mostrou diversos pontos de alagamento na Capital provocados por uma chuva forte na madrugada anterior, incluindo um caso na emblemática avenida Heráclito Graça, onde uma ambulância e dois carros ficaram presos na água, boiando, mas conseguiram sair após serem ajudados por moradores do entorno.

Previsão de chuvas

Segundo a Funceme, a previsão de chuva segue em todas as regiões do Estado neste sábado, domingo (9) e segunda-feira (10), com nebulosidade variável.