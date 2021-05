Fortaleza registra forte chuva e pontos de alagamento nesta segunda-feira (3)

Fortaleza amanheceu sob forte chuva com relâmpagos e trovões nesta segunda-feira (3). Diversos bairros da Capital registraram precipitação que já causaram alagamentos e transtornos no trânsito.

Os bairros de Fátima, Dionísio Torre, Messejana, Meireles, Amadeu Furtado, Parquelândia e Centro foram algumas das localidades da cidade com chuva.

Veículos enfrentam dificuldade em trefegar em pontos tradicionais de alagamento, como na Av. Heráclito Graça. Uma ambulância chegou a ficar presa no local, mas conseguiu sair da via alagada com ajuda de moradores.

Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados até às 6h50, além da Capital outros 11 municípios do Estado registram precipitações entre às 7h de domingo (2) e às 7h desta segunda-feira. Sendo a maior delas em Quixeramobim, com 72 milímetros. Esses números podem mudar ao longo do dia.

Previsão de chuva